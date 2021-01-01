Почали будувати дорогу між двома курортними зонами на Шацьких озерах





Про це



Вартість ремонтних робіт на дорозі протяжністю 5, 6 км становить 78 млн. 254 тис. грн.



На дорожньому полотні запланували покласти асфальт, облаштувати 4 з’їзди та майданчики для тимчасової зупинки транспорту, освітлені та викладені бруківкою (в районі Гряди).



Підрядником, який здійснює ремонтні роботи, є ТОВ «Волиньдорбуд».



Будівництво хочуть завершити впродовж двох місяців.



Нагадаємо, цьогоріч на території громади в рамках програми «Велике будівництво» капітально ремонтуються автомобільні дороги Шацьк-Залісся-Грабове-Старовойтове, Шацьк-Вілиця-Прип'ять-Любохини та Шацьк-Піща.





















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Шацької громади розпочався ремонт автомобільної дороги на відрізку урочище Гряда-Пульмо в рамках програми Президента України «Велике будівництво».Про це повідомляють на сайті Шацької громади.Вартість ремонтних робіт на дорозі протяжністю 5, 6 км становить 78 млн. 254 тис. грн.На дорожньому полотні запланували покласти асфальт, облаштувати 4 з’їзди та майданчики для тимчасової зупинки транспорту, освітлені та викладені бруківкою (в районі Гряди).Підрядником, який здійснює ремонтні роботи, є ТОВ «Волиньдорбуд».Будівництво хочуть завершити впродовж двох місяців.Нагадаємо, цьогоріч на території громади в рамках програми «Велике будівництво» капітально

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію