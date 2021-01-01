Почали будувати дорогу між двома курортними зонами на Шацьких озерах
Сьогодні, 16:18
На території Шацької громади розпочався ремонт автомобільної дороги на відрізку урочище Гряда-Пульмо в рамках програми Президента України «Велике будівництво».
Про це повідомляють на сайті Шацької громади.
Вартість ремонтних робіт на дорозі протяжністю 5, 6 км становить 78 млн. 254 тис. грн.
На дорожньому полотні запланували покласти асфальт, облаштувати 4 з’їзди та майданчики для тимчасової зупинки транспорту, освітлені та викладені бруківкою (в районі Гряди).
Підрядником, який здійснює ремонтні роботи, є ТОВ «Волиньдорбуд».
Будівництво хочуть завершити впродовж двох місяців.
Нагадаємо, цьогоріч на території громади в рамках програми «Велике будівництво» капітально ремонтуються автомобільні дороги Шацьк-Залісся-Грабове-Старовойтове, Шацьк-Вілиця-Прип'ять-Любохини та Шацьк-Піща.
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Про це повідомляють на сайті Шацької громади.
Вартість ремонтних робіт на дорозі протяжністю 5, 6 км становить 78 млн. 254 тис. грн.
На дорожньому полотні запланували покласти асфальт, облаштувати 4 з’їзди та майданчики для тимчасової зупинки транспорту, освітлені та викладені бруківкою (в районі Гряди).
Підрядником, який здійснює ремонтні роботи, є ТОВ «Волиньдорбуд».
Будівництво хочуть завершити впродовж двох місяців.
Нагадаємо, цьогоріч на території громади в рамках програми «Велике будівництво» капітально ремонтуються автомобільні дороги Шацьк-Залісся-Грабове-Старовойтове, Шацьк-Вілиця-Прип'ять-Любохини та Шацьк-Піща.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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