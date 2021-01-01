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Почали будувати дорогу між двома курортними зонами на Шацьких озерах

Почали будувати дорогу між двома курортними зонами на Шацьких озерах
На території Шацької громади розпочався ремонт автомобільної дороги на відрізку урочище Гряда-Пульмо в рамках програми Президента України «Велике будівництво».

Про це повідомляють на сайті Шацької громади.

Вартість ремонтних робіт на дорозі протяжністю 5, 6 км становить 78 млн. 254 тис. грн.

На дорожньому полотні запланували покласти асфальт, облаштувати 4 з’їзди та майданчики для тимчасової зупинки транспорту, освітлені та викладені бруківкою (в районі Гряди).

Підрядником, який здійснює ремонтні роботи, є ТОВ «Волиньдорбуд».

Будівництво хочуть завершити впродовж двох місяців.

Нагадаємо, цьогоріч на території громади в рамках програми «Велике будівництво» капітально ремонтуються автомобільні дороги Шацьк-Залісся-Грабове-Старовойтове, Шацьк-Вілиця-Прип'ять-Любохини та Шацьк-Піща.

Почали будувати дорогу між двома курортними зонами на Шацьких озерах

Почали будувати дорогу між двома курортними зонами на Шацьких озерах

Почали будувати дорогу між двома курортними зонами на Шацьких озерах

Почали будувати дорогу між двома курортними зонами на Шацьких озерах

Почали будувати дорогу між двома курортними зонами на Шацьких озерах

Почали будувати дорогу між двома курортними зонами на Шацьких озерах

Почали будувати дорогу між двома курортними зонами на Шацьких озерах

Почали будувати дорогу між двома курортними зонами на Шацьких озерах

Почали будувати дорогу між двома курортними зонами на Шацьких озерах

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Теги: Волинь, Шацька громада, Гряда, Пульмо, дорога, ремонт, курорт
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