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Воротаря «Волині» викликали до збірної України U-17

Воротаря «Волині» викликали до збірної України U-17
Голкіпер ДЮФШ «Волинь» Владислав Гуменюк поїде до Києва на навчально-тренувальний збір збірної України U-17.

Про це йдеться на офіційному сайті "Волині".

З 20 по 31 серпня юнацька збірна працюватиме у рамках участі на «Меморіалі Віктора Баннікова». У тих змаганнях візьмуть участь юнацькі збірні України, Вірменії, Грузії, Білорусі, Болгарії, Туреччини, Фінляндії та Словаччини. Для команди Олега Кузнєцова цей турнір стане одним з етапів підготовки до кваліфікаційного раунду Євро-2022 (U-17), який у листопаді проходитиме в Португалії.

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Теги: футбол, спорт, Волинь
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