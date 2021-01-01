Воротаря «Волині» викликали до збірної України U-17





Про це йдеться на офіційному сайті "Волині".



З 20 по 31 серпня юнацька збірна працюватиме у рамках участі на «Меморіалі Віктора Баннікова». У тих змаганнях візьмуть участь юнацькі збірні України, Вірменії, Грузії, Білорусі, Болгарії, Туреччини, Фінляндії та Словаччини. Для команди Олега Кузнєцова цей турнір стане одним з етапів підготовки до кваліфікаційного раунду Євро-2022 (U-17), який у листопаді проходитиме в Португалії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голкіпер ДЮФШ «Волинь» Владислав Гуменюк поїде до Києва на навчально-тренувальний збір збірної України U-17.Про це йдеться на офіційному сайті "Волині".З 20 по 31 серпня юнацька збірна працюватиме у рамках участі на «Меморіалі Віктора Баннікова». У тих змаганнях візьмуть участь юнацькі збірні України, Вірменії, Грузії, Білорусі, Болгарії, Туреччини, Фінляндії та Словаччини. Для команди Олега Кузнєцова цей турнір стане одним з етапів підготовки до кваліфікаційного раунду Євро-2022 (U-17), який у листопаді проходитиме в Португалії.

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