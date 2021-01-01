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Як розпізнати Delta-штам коронавірусу: симптоми

Як розпізнати Delta-штам коронавірусу: симптоми
В Україні вже циркулює новий штам коронавірусу "Дельта". Для нього не особливо характерні такі ознаки, як втрата нюху і смаку.

Які основні симптоми характеризують новий особливо-небезпечний штам, розповідають у пресслужбі МОЗ

Відзначимо, що цей штам поширюється дуже швидко. Це відрізняє його від попередніх.

"Штам "Дельта" більш небезпечний і заразний, ніж звичайний COVID", - запевняють медики.

Основні симптоми штаму " Дельта":
Температура.
Біль у горлі.
Головний біль.
Нежить.
Є ще одні серйозні симптоми, що вказують на зараження
Порушення слуху.
Проблеми з шлунково-кишковим трактом.
Поява згустків крові, які призводять до загибелі тканин.

У МОЗ нагадують українцям, що концентрація вірусу в крові у людини, зараженою штамом "Дельта" в 100 разів більша за звичайний COVID. Це означає, що у хворого набагато більша ймовірність заражати інших.

Не забувайте про засоби захисту - маски, а також соціальну дистанцію.

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Теги: штам коронавірусу, Дельта, симптоми
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