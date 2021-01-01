Як розпізнати Delta-штам коронавірусу: симптоми

В Україні вже циркулює новий штам коронавірусу "Дельта". Для нього не особливо характерні такі ознаки, як втрата нюху і смаку.Які основні симптоми характеризують новий особливо-небезпечний штам, розповідають у пресслужбі МОЗВідзначимо, що цей штам поширюється дуже швидко. Це відрізняє його від попередніх."Штам "Дельта" більш небезпечний і заразний, ніж звичайний COVID", - запевняють медики.Основні симптоми штаму " Дельта":Температура.Біль у горлі.Головний біль.Нежить.Є ще одні серйозні симптоми, що вказують на зараженняПорушення слуху.Проблеми з шлунково-кишковим трактом.Поява згустків крові, які призводять до загибелі тканин.У МОЗ нагадують українцям, що концентрація вірусу в крові у людини, зараженою штамом "Дельта" в 100 разів більша за звичайний COVID. Це означає, що у хворого набагато більша ймовірність заражати інших.Не забувайте про засоби захисту - маски, а також соціальну дистанцію.