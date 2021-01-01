Як розпізнати Delta-штам коронавірусу: симптоми
Сьогодні, 16:30
В Україні вже циркулює новий штам коронавірусу "Дельта". Для нього не особливо характерні такі ознаки, як втрата нюху і смаку.
Які основні симптоми характеризують новий особливо-небезпечний штам, розповідають у пресслужбі МОЗ
Відзначимо, що цей штам поширюється дуже швидко. Це відрізняє його від попередніх.
"Штам "Дельта" більш небезпечний і заразний, ніж звичайний COVID", - запевняють медики.
Основні симптоми штаму " Дельта":
Температура.
Біль у горлі.
Головний біль.
Нежить.
Є ще одні серйозні симптоми, що вказують на зараження
Порушення слуху.
Проблеми з шлунково-кишковим трактом.
Поява згустків крові, які призводять до загибелі тканин.
У МОЗ нагадують українцям, що концентрація вірусу в крові у людини, зараженою штамом "Дельта" в 100 разів більша за звичайний COVID. Це означає, що у хворого набагато більша ймовірність заражати інших.
Не забувайте про засоби захисту - маски, а також соціальну дистанцію.
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Які основні симптоми характеризують новий особливо-небезпечний штам, розповідають у пресслужбі МОЗ
Відзначимо, що цей штам поширюється дуже швидко. Це відрізняє його від попередніх.
"Штам "Дельта" більш небезпечний і заразний, ніж звичайний COVID", - запевняють медики.
Основні симптоми штаму " Дельта":
Температура.
Біль у горлі.
Головний біль.
Нежить.
Є ще одні серйозні симптоми, що вказують на зараження
Порушення слуху.
Проблеми з шлунково-кишковим трактом.
Поява згустків крові, які призводять до загибелі тканин.
У МОЗ нагадують українцям, що концентрація вірусу в крові у людини, зараженою штамом "Дельта" в 100 разів більша за звичайний COVID. Це означає, що у хворого набагато більша ймовірність заражати інших.
Не забувайте про засоби захисту - маски, а також соціальну дистанцію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Як розпізнати Delta-штам коронавірусу: симптоми
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