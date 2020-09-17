На «Ягодині» у вантажівці, що їхала з Польщі, знайшли контрабанду на понад 200 тисяч гривень





Про це



В зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці, прямуючи з Республіки Польща, заїхав вантажний автомобіль під керуванням громадянина України. Відповідно до поданих до митного контролю документів, переміщувався вантаж «Товари народного вжитку», в тому числі «тканина» загальною вартістю 2 742 доларів США.



В результаті повного митного огляду транспортного засобу серед вантажу працівники Волинської митниці виявили рахунок-фактуру «Invoice», згідно з якою відправник та вартість товару «тканина» відрізнялась від заявлених до митного контролю.



Таким чином керівник компанії отримувача вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товарів загальною вартістю 233,5 тисяч гривень, шляхом подання митному органу, як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості щодо відправника та їх вартості.



Працівники Волинської митниці за ознаками ст. 483 Митного кодексу України склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого товар вилучили до рішення суду.









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