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Повідомили, як будуть карати за продаж ліків дітям

Повідомили, як будуть карати за продаж ліків дітям
З 7 серпня заборонять продаж ліків в аптеках дітям до 14 років. Пропонують систему штрафів для працівників аптек при порушенні цього закону.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький написав у Facebook, що пропонують впровадити штрафи.

"Ми пропонуємо встановити штраф для співробітників аптек та кур’єрів: при першому порушенні у розмірі 6,8 тис-13,6 тис грн, при повторному – 13,6 тис грн-23,8 тис грн. Штрафи доволі великі.

Якщо ж і цього буде замало, будемо ініціювати введення кримінальної відповідальності для випадків, коли продаж ліків призвів до загибелі дитини. В будь-якому разі, на мою думку, контроль не буде ефективним без допомоги з боку громадськості", - написав він.

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Теги: продаж ліків, діти, аптеки, штрафи, закон
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