Обслуговувати електрокар втричі дорожче, ніж авто з ДВЗ

Аналітична компанія We Predict провела дослідження, яке показало, що володіти електромобілем в перші три місяці в 2-3 рази дорожче, ніж автомобілем з двигуном внутрішнього згорання.Про це повідомляє ТСН з посиланням на Forbes.Дослідники розглянули повну історію обслуговування близько 19 мільйонів автомобілів 2016-2021 модельних років. Водночас вони виявили, що після року володіння електрокар буде дорожчим в обслуговуванні, ніж авто з ДВЗ, всього в 1,6 рази.We Predict визначили, що після року володіння електрокаром витрати на його ремонт зменшуються на 27%, а через два роки – знижуються на 65%. Згідно з дослідженням витрати на обслуговування звичайних транспортних засобів з часом зростають, але на електрокари – навпаки.«Вартість утримання електромобіля, навіть коли він старіє, стає все меншою, і дійсно меншою, ніж утримання автомобіля з ДВЗ, і це не лише витрати на технічне обслуговування, а й усі інші витрати на обслуговування", – сказав засновник та виконавчий директор We Predict Джеймс Девіс.Він також розповів, що одним з найкращих електрокарів за останні кілька років став Ford Mustang Mach-E, який перевершив своїх конкурентів в економічності обслуговування.Згідно з даними We Predict, він отримав найкращий старт серед всіх преміальних електричних позашляховиків. На його обслуговування протягом перших трьох місяців витрачалося всього 93 долари. Це порівняно з 366 доларами за Audi e-tron, 667 доларами за Porsche Taycan і 834 доларами за Jaguar I-PACE.Також Девіс вважає, що чудовий запуск Mustang Mach-E віщує аналогічний результат для майбутнього електричного пікапа Ford F-150 Lightning. Загалом, на його думку, автовиробники отримують все більше досвіду у сфері інженерії, будівництва, запуску та обслуговувані електромобілів, що призведе до зниження цін на їх обслуговування.