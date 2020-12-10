На Волині знешкодили боєприпаси часів Другої світової війни, які знайшли люди





Про це



Вчора, 5 серпня, працівники групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Волинській області знешкодили 4 вибухонебезпечних предмети часів ІІ Світової війни, виявлені в с. Кадище Луцького району та Старі Кошари Ковельського району.



Зокрема, нещодавно біля села Кадище на смітнику чоловік виявив боєприпас та повідомив про це службу порятунку. На місце виклику прибули піротехніки ДСНС, які вилучили 1 артилерійський снаряд калібру 76 міліметрів.



А мешканець села Старі Кошари під час земляних робіт виявив декілька підозрілих предметів. Сапери ідентифікували їх як дві мінометні міни 82 мм та одну гранату Ф-1.



Усі небезпечні знахідки знешкодили.





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