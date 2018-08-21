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У Кафедральному костелі в Луцьку виступить італійський органіст

У Кафедральному костелі в Луцьку виступить італійський органіст
У Луцьку триває Третій Міжнародний фестиваль органної музики "Luchesk organum" (Світло Луцького органу).

Про це інформують на сайті Луцькради.

7 серпня о 16.00 у Кафедральному костелі святих Апостолів Петра і Павла м.Луцька в межах фестивалю відбудеться сольний органний концерт "Фантазії без кордонів" унікального музиканта-імпровізатора, італійського органіста Сальваторе Пронесті.

У програмі - імпровізації на власні та задані публікою теми.


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Теги: орган, Луцьк, Кафедральний костел, концерт
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