У Кафедральному костелі в Луцьку виступить італійський органіст
Сьогодні, 19:44
У Луцьку триває Третій Міжнародний фестиваль органної музики "Luchesk organum" (Світло Луцького органу).
Про це інформують на сайті Луцькради.
7 серпня о 16.00 у Кафедральному костелі святих Апостолів Петра і Павла м.Луцька в межах фестивалю відбудеться сольний органний концерт "Фантазії без кордонів" унікального музиканта-імпровізатора, італійського органіста Сальваторе Пронесті.
У програмі - імпровізації на власні та задані публікою теми.
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Про це інформують на сайті Луцькради.
7 серпня о 16.00 у Кафедральному костелі святих Апостолів Петра і Павла м.Луцька в межах фестивалю відбудеться сольний органний концерт "Фантазії без кордонів" унікального музиканта-імпровізатора, італійського органіста Сальваторе Пронесті.
У програмі - імпровізації на власні та задані публікою теми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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