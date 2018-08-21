У Кафедральному костелі в Луцьку виступить італійський органіст





Про це інформують на сайті Луцькради.



7 серпня о 16.00 у Кафедральному костелі святих Апостолів Петра і Павла м.Луцька в межах фестивалю відбудеться сольний органний концерт "Фантазії без кордонів" унікального музиканта-імпровізатора, італійського органіста Сальваторе Пронесті.



У програмі - імпровізації на власні та задані публікою теми.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку триває Третій Міжнародний фестиваль органної музики "Luchesk organum" (Світло Луцького органу).Про це інформують на сайті Луцькради.7 серпня о 16.00 у Кафедральному костелі святих Апостолів Петра і Павла м.Луцька в межах фестивалю відбудеться сольний органний концерт "Фантазії без кордонів" унікального музиканта-імпровізатора, італійського органіста Сальваторе Пронесті.У програмі - імпровізації на власні та задані публікою теми.

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