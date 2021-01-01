Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 7 серпня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 7 серпня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 24-26°.
Як йдеться на сайті Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Температура вночі 15-13⁰, вдень 19-23⁰.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 24-26°.
Як йдеться на сайті Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Температура вночі 15-13⁰, вдень 19-23⁰.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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