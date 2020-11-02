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У Кропивницькому водій влетів в яму і позбувся ока і зубів. ВІДЕО

У Кропивницькому водій влетів в яму і позбувся ока і зубів. ВІДЕО
У Кропивницькому водій травмував око та щелепу через погану дорогу. Під час зливи чоловік не побачив ями та влетів туди колесом свого авто Chevrolet.

Про це пише "Обозреватель" з посиланням на регіональний телеканал "Вітер". У машині спрацювала подушка безпеки, а осколками водієві вибило око і два зуби, також залишились подряпини на обличчі.

"Був сильний дощ і дорожне покриття особливо не було видно. Їхав я повільно, кілометрів 20-30 на годину, і все-таки в'їхав у дуже глибоку яму. Спрацювала подушка безпеки, можливо неправильно. Поки ще невідомо, чому так сталося", – розповів Дмитро Гребенюк.

Чоловік викликав поліцію та швидку. Медики надали постраждалому медичну допомогу. А правоохоронці почали наполягати на тому, що водій винен сам, бо не переконався у безпеці на дорозі.

Кропивничанин найняв адвоката та буде домагатися отримання компенсації за знівечене здоров'я.


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Теги: Кропивницький, яма, дорога, водій, лікарня
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