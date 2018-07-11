Ніби руку трамвай переїхав: у волинянки після здачі крові з'явилися величезні гематоми
Сьогодні, 18:19
Жителька Нововолинська звернулася в поліцію із заявою про халатність медичних працівників Нововолинської лікарні. Як розповідає жінка, після аналізу крові з вени, на її руці з’явилися гематоми, пише БУГ.
Жителька міста розповіла, що під час процедури відчула жахливий біль, ніби вену пробили декілька разів, а наступного дня її рука покрилася синцями.
“Тримала ватку, як і зазвичай, не вперше здаю аналізи. Ніби подряпина (невеличкий надріз, з якого виступає кров) лишилася після процедури. Та наступного ранку я прокинулася від жахливого болю. Ніби руку трамвай переїхав”, – розповідає жінка.
Після вихідних вона звернулася до головного лікаря зі скаргою на медсестру. Розповідає, що показала фото, де видно тілесні ушкодження.
“При першій розмові я попросила, аби мені відшкодували вартість крему та знеболюючі. Працювати я не можу, рука вічно ниє та болить. Більше тижня відповіді немає.Чому я маю терпіти біль, витрачати гроші на ліки та псувати нерви через людину, яка неякісно виконала свою роботу?
Мені кажуть, що я зарано прибрала ватку. Але тоді був би невеличкий синяк у зоні уколу, а не вся синя припухла рука”, – обурюється жінка. Вона вирішила піти у поліцію та написала заяву, в якій вказала, що внаслідок халатності на руці з’явилися гематоми.
“Хочу, щоб працівники лікарні відповідально ставилися до роботи і відповідали за свої дії. Мені обіцяли дати відповідь з лікарні, якої я звісно не отримала”, – розповіла наостанок жителька Нововолинська.
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Жителька міста розповіла, що під час процедури відчула жахливий біль, ніби вену пробили декілька разів, а наступного дня її рука покрилася синцями.
“Тримала ватку, як і зазвичай, не вперше здаю аналізи. Ніби подряпина (невеличкий надріз, з якого виступає кров) лишилася після процедури. Та наступного ранку я прокинулася від жахливого болю. Ніби руку трамвай переїхав”, – розповідає жінка.
Після вихідних вона звернулася до головного лікаря зі скаргою на медсестру. Розповідає, що показала фото, де видно тілесні ушкодження.
“При першій розмові я попросила, аби мені відшкодували вартість крему та знеболюючі. Працювати я не можу, рука вічно ниє та болить. Більше тижня відповіді немає.Чому я маю терпіти біль, витрачати гроші на ліки та псувати нерви через людину, яка неякісно виконала свою роботу?
Мені кажуть, що я зарано прибрала ватку. Але тоді був би невеличкий синяк у зоні уколу, а не вся синя припухла рука”, – обурюється жінка. Вона вирішила піти у поліцію та написала заяву, в якій вказала, що внаслідок халатності на руці з’явилися гематоми.
“Хочу, щоб працівники лікарні відповідально ставилися до роботи і відповідали за свої дії. Мені обіцяли дати відповідь з лікарні, якої я звісно не отримала”, – розповіла наостанок жителька Нововолинська.
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