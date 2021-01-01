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На Волині розчищають русло річки Турія

На Волині розчищають русло річки Турія
У Ковелі триває капітальний ремонт русла річки Турія. Тут мають розчистити русло та укріпити береги.

Про це Суспільному розповіла спеціалістка Ковельського міського відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Оксана Козакевич.

В межах Ковеля протяжність Турії - орієнтовно чотирнадцять кілометрів. Цього року планують розчистити 223 метри лівого та правого берегів, північніше мосту по вулиці Сагайдачного, — каже екологиня.

Береги річки облаштовують згідно з проєктом, кошторис робіт - 450 тисяч гривень, — розповідає Оксана Казакевич. Продовжує: 300 тисяч виділили з обласного фонду Охорони навколишнього природнього середовища, решта грошей з бюджету Ковельської міської ради.

Зі слів Оксани Козакевич, завдяки розчищенню берегів — збільшиться пропускна спроможність річки, збільшиться течія, буде менше ділянок стоячої води, що зумовить менше розмноження водоростей.

Роботи з розчищення берегів розпочали на початку липня. Зараз екскаватори підрядної організації чистять правий берег Турії від чагарників.

Уже вдалось звільнити русло від рослинності, тепер тут вільно протікає вода, — каже екологиня.

Зі слів Оксани Козакевич, уся річка Турія в межах Ковеля потребує капітального ремонту русла. Додає: до кінця 2021-го року зроблять укріплення та благоустрій берегів. В межах проєкту запланували будівництво укріплень навколо опор мосту, які від криги та підмивань захищатимуть шляхопровід.

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Теги: Волинь, Турія
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