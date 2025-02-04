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В Україні випередили замовне вбивство

В Україні випередили замовне вбивство
Працівники Держaвного бюро розслідувань попередили убивство громадянина США.

Про це пише "Газета ua".

Організатора злочину, який має подвійне громадянство (України та США), та його спільника затримали, повідомили в ДБР.

Зазначається, що чоловік вирішив замовити вбивство американця з особистих мотивів. Злочин планувався на території США - у місті Балтимор штату Меріленд. Але виконавця через свого знайомого він підшукував в Україні.

"Коли співучасник знайшов його, замовник приїхав до України обговорити з кілером строки, суму та спосіб вбивства. Життя іноземця вони оцінили у $45 тис. Убивство бути виконано до 9 серпня, оскільки до цього часу замовник ще перебуватиме в Україні й це забезпечило б йому алібі", - розповіли в ДБР.

Оплата відбувалася у два етапи. Виконавцю передали передоплату - $20 тис. Ще $25 тис. замовник мав передати вже після виконання вбивства та надання фотографій, які це підтверджують.

"Правоохоронці імітували вбивство та зробили постановчі фото, які посередник передав замовнику. Ініціатора вбивства та його співучасника затримали після передачі останнього траншу грошей", - додали слідчі.

Проводяться обшуки за місцем проживання та в авто затриманих, а також у можливих співучасників, причетність яких ще перевіряється.

Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру. Їм загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі.

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Теги: Україна
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