На Тернопільщині колишній мер крав цибулю та капусту на чужому городі





Про крадіжку овочів з городу повідомив у Фейсбуці постраждалий Роман Коцюбович, - пише



Подія трапилася 4 серпня. Пан Роман сам піймав колишнього мера на “гарячому”, коли той вирвав 127 цибулин і декілька головок капусти. На місце події викликали поліцію.



"4 серпня 2021 року, незважаючи на дощ, до мене на город, який знаходиться за містом біля бувшого локатора, завітав на автомобілі "Нива" непрошений гість бувший мер міста Чорткова Вербіцкий Михайло Володимирович. Він без мого відома і згоди намикав собі цибулі 127 штук і вирвав декілка головок капусти. І ось чим це закінчилося", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишній мер Чорткова Володимир Вербіцький крав городину у місцевого жителя.Про крадіжку овочів з городу повідомив у Фейсбуці постраждалий Роман Коцюбович, - пише "Діло" Подія трапилася 4 серпня. Пан Роман сам піймав колишнього мера на “гарячому”, коли той вирвав 127 цибулин і декілька головок капусти. На місце події викликали поліцію."4 серпня 2021 року, незважаючи на дощ, до мене на город, який знаходиться за містом біля бувшого локатора, завітав на автомобілі "Нива" непрошений гість бувший мер міста Чорткова Вербіцкий Михайло Володимирович. Він без мого відома і згоди намикав собі цибулі 127 штук і вирвав декілка головок капусти. І ось чим це закінчилося", - йдеться у дописі.

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