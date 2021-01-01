На Волині відремонтували ще 7 кілометрів дороги біля кордону з Білоруссю

У рамках президентської програми "Велике будівництво" на автошляху М-19 "Доманове (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест)" триває ремонт.Йдеться на сторінці Служба автомобільних робіт.Ремонтні роботи проходять на семи відтинках шляху по обидві сторони від міста Ковеля. Із майже 54 км дороги М-19, що наразі відновлюємо, фінішне асфальтування проведено більш ніж на 31 км, ще понад 21 км встелені першим шаром асфальту.На окремих ділянках ремонту роботи проводяться і вдень, і вночі. Одна з них пролягає між селами Секунь та Мислина і має протяжність 7,7 км.Роботи на цьому відтинку стартували наприкінці березня поточного року, а днями тут завершили влаштовувати верхній шар покриття зі щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші. На сьогодні новий дорожній одяг влаштовано на понад 7 км. Також заасфальтовано з’їзди з дороги та в’їзди в двори. Лишився невеликий відрізок, який буде відновлений по завершенню робіт з ремонту мосту, розташованого поблизу села Секунь. Саме над цим нині працює бригада мостовиків.Водночас тривають роботи з перевлаштування водопропускних труб, влаштування тротуарів та ін.