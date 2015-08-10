Маркевич не буде головним тренером збірної України, – журналіст





Про це повідомляє



Раніше повідомлялося, що Маркевич хоче контракт на 3 роки, тоді як йому пропонують угоду тільки до завершення відбору ЧС-2022.



Ймовірно, поки сторони не домовилися і УАФ буде розглядати інші варіанти.



У ЗМІ називалися прізвища Сергія Реброва, який працює з «Аль-Айном», а також Олексія Михайличенка. Він зараз якраз працює в УАФ.



Крім того, румунські ЗМІ вказують на можливість призначення Мірчі Луческу.



Рішення мають прийняти 9 серпня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, зустріч президента УАФ Андрія Павелка та Мирона Маркевича з приводу роботи зі збірною України завершилася без успіху.Про це повідомляє Sport ua Раніше повідомлялося, що Маркевич хоче контракт на 3 роки, тоді як йому пропонують угоду тільки до завершення відбору ЧС-2022.Ймовірно, поки сторони не домовилися і УАФ буде розглядати інші варіанти.У ЗМІ називалися прізвища Сергія Реброва, який працює з «Аль-Айном», а також Олексія Михайличенка. Він зараз якраз працює в УАФ.Крім того, румунські ЗМІ вказують на можливість призначення Мірчі Луческу.Рішення мають прийняти 9 серпня.

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