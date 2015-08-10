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Маркевич не буде головним тренером збірної України, – журналіст

Маркевич не буде головним тренером збірної України, – журналіст
За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, зустріч президента УАФ Андрія Павелка та Мирона Маркевича з приводу роботи зі збірною України завершилася без успіху.

Про це повідомляє Sport ua.

Раніше повідомлялося, що Маркевич хоче контракт на 3 роки, тоді як йому пропонують угоду тільки до завершення відбору ЧС-2022.

Ймовірно, поки сторони не домовилися і УАФ буде розглядати інші варіанти.

У ЗМІ називалися прізвища Сергія Реброва, який працює з «Аль-Айном», а також Олексія Михайличенка. Він зараз якраз працює в УАФ.

Крім того, румунські ЗМІ вказують на можливість призначення Мірчі Луческу.

Рішення мають прийняти 9 серпня.

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Теги: футбол, Маркевич
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