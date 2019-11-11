У серпні українців чекає зниження тарифу на газ





Про це повідомили в ефірі "Сніданку з 1+1", - пише



Компанія "Нафтогаз" в останній місяць літа запропонувала місячну ціну за газ на рівні 11,78 гривні за кубометр. У порівнянні з червнем і липнем ціна за кубометр знижена майже на 2 гривні.



Водночас річний тариф на газ залишиться на рівні 7,96 гривні.



Крім того, уточнюється, що тариф на блакитне паливо може відрізнятися в залежності від постачальника. При цьому коливається вартість газу в межах від 8 до 17 гривень.





Ціни на газ в Європі

2 серпня ціна на газ в Європі зросла до нового історичного максимуму, досягнувши 42,1 євро за мегават-годину.



Згідно з даними Української енергетичної біржі, наведена вартість природного газу на європейських хабах до кордону з Україною на 3 серпня склала 18,14 тис.грн за тисячу кубометрів.



Збільшення ціни на природний газ в Україні відбувається на тлі зростання котирувань в Європі через низькі запаси газу в європейських сховищах і небажання російського "Газпрому" збільшувати транзит газу через українську газотранспортну систему.



Ціни на газ в нашій країні корелюють з європейськими хабами, оскільки Україна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року і імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання.



При цьому, ціни на газ для населення не ростуть тому, що з 1 травня всі побутові споживачі газу були автоматично переведені на фіксований річний тариф, який діятиме до 30 Квітня 2022 року. Споживачі купують блакитне паливо за ціною від 7,9 до 13,5 грн за кубометр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українців очікує зниження тарифу. Йдеться про газ, що транспортується в серпні.Про це повідомили в ефірі "Сніданку з 1+1", - пише УНІАН Компанія "Нафтогаз" в останній місяць літа запропонувала місячну ціну за газ на рівні 11,78 гривні за кубометр. У порівнянні з червнем і липнем ціна за кубометр знижена майже на 2 гривні.Водночас річний тариф на газ залишиться на рівні 7,96 гривні.Крім того, уточнюється, що тариф на блакитне паливо може відрізнятися в залежності від постачальника. При цьому коливається вартість газу в межах від 8 до 17 гривень.2 серпня ціна на газ в Європі зросла до нового історичного максимуму, досягнувши 42,1 євро за мегават-годину.Згідно з даними Української енергетичної біржі, наведена вартість природного газу на європейських хабах до кордону з Україною на 3 серпня склала 18,14 тис.грн за тисячу кубометрів.Збільшення ціни на природний газ в Україні відбувається на тлі зростання котирувань в Європі через низькі запаси газу в європейських сховищах і небажання російського "Газпрому" збільшувати транзит газу через українську газотранспортну систему.Ціни на газ в нашій країні корелюють з європейськими хабами, оскільки Україна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року і імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання.При цьому, ціни на газ для населення не ростуть тому, що з 1 травня всі побутові споживачі газу були автоматично переведені на фіксований річний тариф, який діятиме до 30 Квітня 2022 року. Споживачі купують блакитне паливо за ціною від 7,9 до 13,5 грн за кубометр.

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