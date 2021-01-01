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У Луцьку сталася аварія, на місце виїжджали три «швидкі». ВІДЕО

У Луцьку сталася аварія, на місце виїжджали три «швидкі». ВІДЕО
У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.

Аварія сталася 6 серпня, близько 22 години на вулиці Ковельській, навпроти виїзду на вулицю Чернишевського сталась дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє інформаційне агенство «Конкурент».

На місці події працюють екіпажі рятувальників, медиків екстренної допомоги та поліції.

За інформацією очевидців, з місця події постраждалих забирало три автомобіля "швидкої" допомоги.

ДТП трапилось за участі автомобілів Ford Volkswagen.

Повідомляється, що автомобіль Ford – таксі, водій котрого одразу після зіткнення прибрав знак служби таксі.


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Теги: Волинь, Луцьк
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