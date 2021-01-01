У Луцьку сталася аварія, на місце виїжджали три «швидкі». ВІДЕО
Сьогодні, 22:59
У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.
Аварія сталася 6 серпня, близько 22 години на вулиці Ковельській, навпроти виїзду на вулицю Чернишевського сталась дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє інформаційне агенство «Конкурент».
На місці події працюють екіпажі рятувальників, медиків екстренної допомоги та поліції.
За інформацією очевидців, з місця події постраждалих забирало три автомобіля "швидкої" допомоги.
ДТП трапилось за участі автомобілів Ford Volkswagen.
Повідомляється, що автомобіль Ford – таксі, водій котрого одразу після зіткнення прибрав знак служби таксі.
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Аварія сталася 6 серпня, близько 22 години на вулиці Ковельській, навпроти виїзду на вулицю Чернишевського сталась дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє інформаційне агенство «Конкурент».
На місці події працюють екіпажі рятувальників, медиків екстренної допомоги та поліції.
За інформацією очевидців, з місця події постраждалих забирало три автомобіля "швидкої" допомоги.
ДТП трапилось за участі автомобілів Ford Volkswagen.
Повідомляється, що автомобіль Ford – таксі, водій котрого одразу після зіткнення прибрав знак служби таксі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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