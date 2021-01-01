У Луцьку сталася аварія, на місце виїжджали три «швидкі». ВІДЕО





Аварія сталася 6 серпня, близько 22 години на вулиці Ковельській, навпроти виїзду на вулицю Чернишевського сталась дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє інформаційне агенство



На місці події працюють екіпажі рятувальників, медиків екстренної допомоги та поліції.



За інформацією очевидців, з місця події постраждалих забирало три автомобіля "швидкої" допомоги.



ДТП трапилось за участі автомобілів Ford Volkswagen.



Повідомляється, що автомобіль Ford – таксі, водій котрого одразу після зіткнення прибрав знак служби таксі.





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