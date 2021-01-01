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На Волині затримали жінку, яка найняла кілера для колишнього чоловіка

На Волині затримали жінку, яка найняла кілера для колишнього чоловіка
Жителька одного із сіл Ковельського району організувала за винагороду 10 000 грн замовне вбивство свого колишнього чоловіка.

Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.

Жінку викрили під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури слідчими СУ ГУНП у Волинській області спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань в області ДСР НПУ.

Завдяки вчасно отриманій інформації правоохоронці провели імітацію вчинення вбивства і затримали зловмисницю в порядку ст 208 Кримінального процесуального кодексу України при передачі "кілеру" частини винагороди за виконану роботу.

Тривають першочергові слідчі дії. Вирішуються питання про повідомлення затриманій про підозру в організації закінченого замаху на вбивство, вчинене на замовлення (ч. 2 ст. 15, ч.3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України) та про обрання їй запобіжного заходу.

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Теги: кіллер, замовне вбивство, Ковельщина, Волинь, жінка
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