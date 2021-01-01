На Волині затримали жінку, яка найняла кілера для колишнього чоловіка

Жителька одного із сіл Ковельського району організувала за винагороду 10 000 грн замовне вбивство свого колишнього чоловіка.Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.Жінку викрили під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури слідчими СУ ГУНП у Волинській області спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань в області ДСР НПУ.Завдяки вчасно отриманій інформації правоохоронці провели імітацію вчинення вбивства і затримали зловмисницю в порядку ст 208 Кримінального процесуального кодексу України при передачі "кілеру" частини винагороди за виконану роботу.Тривають першочергові слідчі дії. Вирішуються питання про повідомлення затриманій про підозру в організації закінченого замаху на вбивство, вчинене на замовлення (ч. 2 ст. 15, ч.3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України) та про обрання їй запобіжного заходу.