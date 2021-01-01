Волинські рятувальники отримали нове обладнання

Рятувальники із Волині у рамках реалізації міжнародного проєкту «Зміцнення потенціалу добровільних пожежно-рятувальних підрозділів в порятунку постраждалих від нещасних випадків на дорогах Люблінського воєводства та Волинської області», який діє в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна, Центр безпеки громадян Любешівської селищної ради отримав засоби для пожежно-рятувальної діяльності.Йдеться на сайті Любешівської громади.Учасником цього проєкту Любешівська селищна рада стала ще у 2019 році, створивши при громаді добровільну пожежно-рятувальну дружину в кількості 26 чоловік.Окрім того, рятувальники-добровольці із 15 Волинських територіальних громад-учасниць проєкту побували на польових навчаннях з порятунку постраждалих у ДТП з використанням дорожньо-рятувального обладнання, де мали змогу потренуватися, як діяти безпосередньо під час ДТП, як використовувати рятувальне обладнання.