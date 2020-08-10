Затишний «Бандерштат»: перший день фестивалю закінчився акустичною ватрою. ФОТО

Минув перший день ювілейного 15-го «Бандерштату» у Рованцях. Гості традиційно поз'їжджалися з усіх куточків України на улюблений фестиваль українського духу.Вранці 6 серпня дійства на території фестивалю розпочалися із гутірок, а ввечері закінчувалися атмосферною акустичною ватрою.Усі гості зібралися перед сценою, сидячи на карематах, та слухали(Мотор’ролла),(Тінь Сонця),(Широкий Лан),Гості насолоджувалися акустичною музикою в обіймах своїх коханих чи у компанії друзів. Такі вечори роблять фестиваль надзвичайно затишним і гуртують усіх учасників.Вкінці дня традиційно запалили ватру, а потім учасники луцького клубу середньовічного бою «Айна Бера» продемонстрували захопливий бій на вогняних мечах.Нагадаємо, 7 серпня на великій сцені виступлять: Marmur, Широкий Лан, Серцевий Напад, Фіолет, KARNA, ТНМК, Бумбокс, Один в каное. До речі, після виступу гурту Фіолет відбудеться традиційний патріотичний масовий флешмоб.