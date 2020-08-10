Затишний «Бандерштат»: перший день фестивалю закінчився акустичною ватрою. ФОТО
Сьогодні, 09:45
Минув перший день ювілейного 15-го «Бандерштату» у Рованцях. Гості традиційно поз'їжджалися з усіх куточків України на улюблений фестиваль українського духу.
Вранці 6 серпня дійства на території фестивалю розпочалися із гутірок, а ввечері закінчувалися атмосферною акустичною ватрою.
Усі гості зібралися перед сценою, сидячи на карематах, та слухали Сергія Присяжного (Мотор’ролла), Сергія Василюка (Тінь Сонця), Святослава Бойка (Широкий Лан), Наталію Лосєву.
Гості насолоджувалися акустичною музикою в обіймах своїх коханих чи у компанії друзів. Такі вечори роблять фестиваль надзвичайно затишним і гуртують усіх учасників.
Вкінці дня традиційно запалили ватру, а потім учасники луцького клубу середньовічного бою «Айна Бера» продемонстрували захопливий бій на вогняних мечах.
Нагадаємо, 7 серпня на великій сцені виступлять: Marmur, Широкий Лан, Серцевий Напад, Фіолет, KARNA, ТНМК, Бумбокс, Один в каное. До речі, після виступу гурту Фіолет відбудеться традиційний патріотичний масовий флешмоб.
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Вранці 6 серпня дійства на території фестивалю розпочалися із гутірок, а ввечері закінчувалися атмосферною акустичною ватрою.
Усі гості зібралися перед сценою, сидячи на карематах, та слухали Сергія Присяжного (Мотор’ролла), Сергія Василюка (Тінь Сонця), Святослава Бойка (Широкий Лан), Наталію Лосєву.
Гості насолоджувалися акустичною музикою в обіймах своїх коханих чи у компанії друзів. Такі вечори роблять фестиваль надзвичайно затишним і гуртують усіх учасників.
Вкінці дня традиційно запалили ватру, а потім учасники луцького клубу середньовічного бою «Айна Бера» продемонстрували захопливий бій на вогняних мечах.
Нагадаємо, 7 серпня на великій сцені виступлять: Marmur, Широкий Лан, Серцевий Напад, Фіолет, KARNA, ТНМК, Бумбокс, Один в каное. До речі, після виступу гурту Фіолет відбудеться традиційний патріотичний масовий флешмоб.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Хто коли: оприлюднили погодинну програму цьогорічного «Бандерштату»
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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