вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Затишний «Бандерштат»: перший день фестивалю закінчився акустичною ватрою. ФОТО

Затишний «Бандерштат»: перший день фестивалю закінчився акустичною ватрою. ФОТО
Минув перший день ювілейного 15-го «Бандерштату» у Рованцях. Гості традиційно поз'їжджалися з усіх куточків України на улюблений фестиваль українського духу.

Вранці 6 серпня дійства на території фестивалю розпочалися із гутірок, а ввечері закінчувалися атмосферною акустичною ватрою.

Усі гості зібралися перед сценою, сидячи на карематах, та слухали Сергія Присяжного (Мотор’ролла), Сергія Василюка (Тінь Сонця), Святослава Бойка (Широкий Лан), Наталію Лосєву.
Затишний «Бандерштат»: перший день фестивалю закінчився акустичною ватрою. ФОТО

Гості насолоджувалися акустичною музикою в обіймах своїх коханих чи у компанії друзів. Такі вечори роблять фестиваль надзвичайно затишним і гуртують усіх учасників.
Затишний «Бандерштат»: перший день фестивалю закінчився акустичною ватрою. ФОТО

Вкінці дня традиційно запалили ватру, а потім учасники луцького клубу середньовічного бою «Айна Бера» продемонстрували захопливий бій на вогняних мечах.
Затишний «Бандерштат»: перший день фестивалю закінчився акустичною ватрою. ФОТО

Нагадаємо, 7 серпня на великій сцені виступлять: Marmur, Широкий Лан, Серцевий Напад, Фіолет, KARNA, ТНМК, Бумбокс, Один в каное. До речі, після виступу гурту Фіолет відбудеться традиційний патріотичний масовий флешмоб.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Хто коли: оприлюднили погодинну програму цьогорічного «Бандерштату»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Бандерштат, акустична ватра, Луцьк, фестиваль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Затишний «Бандерштат»: перший день фестивалю закінчився акустичною ватрою. ФОТО
Сьогодні, 09:45
Ситуація з коронавірусом в Україні за добу: оприлюднили статистику
Сьогодні, 09:16
На Волині затримали жінку, яка найняла кілера для колишнього чоловіка
Сьогодні, 08:45
Воротаря «Волині» викликали до збірної України U-17
Сьогодні, 08:35
Митрополит Михаїл закликав молитися за відвернення пожеж, буревіїв і повеней. ТЕКСТ МОЛИТВИ
Сьогодні, 07:31
Схожі новини
«Бандерштат» через коронавірус вперше перенесли в онлайн: фестиваль дивилися у луцькому парку. ФОТО «Бандерштат» через коронавірус вперше перенесли в онлайн: фестиваль дивилися у луцькому парку. ФОТО
10 серпень, 2020, 12:41
Більше 10 тисяч відвідувачів та втоплений у туалеті телефон: фестиваль «Бандерштат-2019» у цифрах Більше 10 тисяч відвідувачів та втоплений у туалеті телефон: фестиваль «Бандерштат-2019» у цифрах
07 серпень, 2019, 09:38
Відфестивалили, як востаннє: яким був третій день 13-го «Бандерштату» у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ Відфестивалили, як востаннє: яким був третій день 13-го «Бандерштату» у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
05 серпень, 2019, 12:07
Яким був другий день на фестивалі «Бандерштат» у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ Яким був другий день на фестивалі «Бандерштат» у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
04 серпень, 2019, 12:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Затишний «Бандерштат»: перший день фестивалю закінчився акустичною ватрою. ФОТО
Сьогодні, 09:45
 0
Ситуація з коронавірусом в Україні за добу: оприлюднили статистику
Сьогодні, 09:16
 0
На Волині затримали жінку, яка найняла кілера для колишнього чоловіка
Сьогодні, 08:45
 0
Воротаря «Волині» викликали до збірної України U-17
Сьогодні, 08:35
 0
Митрополит Михаїл закликав молитися за відвернення пожеж, буревіїв і повеней. ТЕКСТ МОЛИТВИ
Сьогодні, 07:31
 0
Медіа
відео
1/8