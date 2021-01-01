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Ситуація з коронавірусом в Україні за добу: оприлюднили статистику

Ситуація з коронавірусом в Україні за добу: оприлюднили статистику
За добу 6 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1054 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 72, медпрацівників – 13).

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 6 серпня.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 534 особи;
летальних випадків — 20;
одужало — 1 393 особи;
протестовано: методом ПЛР — 22 273 осіб, методом ІФА — 9 628 осіб, експрес-тестами — 14 940 осіб.
За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 2 258 532 особи;
одужало — 2 190 686 особи;
летальних випадків — 53 085;
проведено ПЛР-тестувань — 11 509 815.
Деталі

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (176), Харківській (100), Одеській (76), Дніпропетровській (75) та Херсонській (68) областях.

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Теги: коронавірус, статистика, МОЗ
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