Ситуація з коронавірусом в Україні за добу: оприлюднили статистику





Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 6 серпня.



Також за минулу добу:



госпіталізовано — 534 особи;

летальних випадків — 20;

одужало — 1 393 особи;

протестовано: методом ПЛР — 22 273 осіб, методом ІФА — 9 628 осіб, експрес-тестами — 14 940 осіб.

За весь час пандемії в Україні:



захворіло — 2 258 532 особи;

одужало — 2 190 686 особи;

летальних випадків — 53 085;

проведено ПЛР-тестувань — 11 509 815.

Деталі



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (176), Харківській (100), Одеській (76), Дніпропетровській (75) та Херсонській (68) областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 6 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1054 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 72, медпрацівників – 13).Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 6 серпня.Також за минулу добу:госпіталізовано — 534 особи;летальних випадків — 20;одужало — 1 393 особи;протестовано: методом ПЛР — 22 273 осіб, методом ІФА — 9 628 осіб, експрес-тестами — 14 940 осіб.За весь час пандемії в Україні:захворіло — 2 258 532 особи;одужало — 2 190 686 особи;летальних випадків — 53 085;проведено ПЛР-тестувань — 11 509 815.ДеталіЗа останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (176), Харківській (100), Одеській (76), Дніпропетровській (75) та Херсонській (68) областях.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію