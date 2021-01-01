Ситуація з коронавірусом в Україні за добу: оприлюднили статистику
Сьогодні, 09:16
За добу 6 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1054 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 72, медпрацівників – 13).
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 6 серпня.
Також за минулу добу:
госпіталізовано — 534 особи;
летальних випадків — 20;
одужало — 1 393 особи;
протестовано: методом ПЛР — 22 273 осіб, методом ІФА — 9 628 осіб, експрес-тестами — 14 940 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло — 2 258 532 особи;
одужало — 2 190 686 особи;
летальних випадків — 53 085;
проведено ПЛР-тестувань — 11 509 815.
Деталі
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (176), Харківській (100), Одеській (76), Дніпропетровській (75) та Херсонській (68) областях.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 6 серпня.
Також за минулу добу:
госпіталізовано — 534 особи;
летальних випадків — 20;
одужало — 1 393 особи;
протестовано: методом ПЛР — 22 273 осіб, методом ІФА — 9 628 осіб, експрес-тестами — 14 940 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло — 2 258 532 особи;
одужало — 2 190 686 особи;
летальних випадків — 53 085;
проведено ПЛР-тестувань — 11 509 815.
Деталі
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (176), Харківській (100), Одеській (76), Дніпропетровській (75) та Херсонській (68) областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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