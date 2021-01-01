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За минулу добу на Волині виявили трьох хворих на коронавірус

За минулу добу на Волині виявили трьох хворих на коронавірус
За минулу добу на Волині зареєстровано 3 випадки захворювання на COVID-19.

Про це інформує Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Двох хворих виявили у Луцькому районі і одного - у Ковельському. Усього станом на 7 серпня в області зареєстровано 62 330 випадків.

Одужало – 61 064 особи (за останню добу – 1).

Летальні випадки – 1205.

Методом ПЛР всього обстежили 265 387 осіб, за останню добу – 651 осіб. Загалом провели 117 983 щеплення.

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика
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