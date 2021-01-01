За минулу добу на Волині виявили трьох хворих на коронавірус





Про це інформує Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.



Двох хворих виявили у Луцькому районі і одного - у Ковельському. Усього станом на 7 серпня в області зареєстровано 62 330 випадків.



Одужало – 61 064 особи (за останню добу – 1).



Летальні випадки – 1205.



Методом ПЛР всього обстежили 265 387 осіб, за останню добу – 651 осіб. Загалом провели 117 983 щеплення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстровано 3 випадки захворювання на COVID-19.Про це інформує Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.Двох хворих виявили у Луцькому районі і одного - у Ковельському. Усього станом на 7 серпня в області зареєстровано 62 330 випадків.Одужало – 61 064 особи (за останню добу – 1).Летальні випадки – 1205.Методом ПЛР всього обстежили 265 387 осіб, за останню добу – 651 осіб. Загалом провели 117 983 щеплення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію