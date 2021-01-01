За минулу добу на Волині виявили трьох хворих на коронавірус
Сьогодні, 10:09
За минулу добу на Волині зареєстровано 3 випадки захворювання на COVID-19.
Про це інформує Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.
Двох хворих виявили у Луцькому районі і одного - у Ковельському. Усього станом на 7 серпня в області зареєстровано 62 330 випадків.
Одужало – 61 064 особи (за останню добу – 1).
Летальні випадки – 1205.
Методом ПЛР всього обстежили 265 387 осіб, за останню добу – 651 осіб. Загалом провели 117 983 щеплення.
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Про це інформує Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.
Двох хворих виявили у Луцькому районі і одного - у Ковельському. Усього станом на 7 серпня в області зареєстровано 62 330 випадків.
Одужало – 61 064 особи (за останню добу – 1).
Летальні випадки – 1205.
Методом ПЛР всього обстежили 265 387 осіб, за останню добу – 651 осіб. Загалом провели 117 983 щеплення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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