Раніше судимий волинянин втрапив знову за ґрати за низку злочинів





Відповідний вирок ухвалив Луцький міськрайонний суд 2 серпня, передає



Про чоловіка відомо, що він ніде не працює, має середню освіту, неодружений та раніше вчинив грабіж, за що у 2017 році був засуджений до чотирьох років позбавлення волі умовно з іспитовим строком три роки. Однак, таке покарання не допомогло чоловікові стати на шлях виправлення і він продовжив свою протиправну діяльність.



Цього разу лучанина запідозрили у крадіжці із проникненням. За версією слідства, зламавши замок, з підвального приміщення він викрав бойлер вартістю 4 000 гривень. Окрім того зловмиснику інкримінували й нанесення легких тілесних ушкоджень. Як вбачається з вироку суду, у підсудного, який у одному із дворів відпочивав із товаришем, виникла словесна перепалка з іншим чоловіком, яка переросла у бійку.



Тож зловмисник наніс кілька ударів кулаком в обличчя та по тулубу потерпілого, чим спричинив легкі тілесні ушкодження. При цьому відібрав у побитого мобільного телефона з гарнітурою та 60 гривень готівки, чим спричинив майнової шкоди на загальну суму 2 255 гривень 33 копійки. Тож чоловіка судили ще й за легкі тілесні ушкодження та грабіж.



У суді зловмисник заперечив, що викрадав бойлера із підвального приміщення, а щодо конфлікту у дворі пояснив, що дійсно бив потерпілого, однак, не один – а на пару із другом, тож вважає, що легкі тілесні ушкодження той отримав не від його ударів. Також не визнав, що відібрав у того телефон, пояснив, що засіб зв’язку випав, коли потерпілий тікав.



Однак, суд, дослідивши всі обставини справи, дійшов дещо інших висновків. Так, зокрема, підозра щодо викрадення бойлера ґрунтувалася на припущеннях свідків – сусідів підсудного, а основним доказом був слід взуття, який зловмисник залишив на місці скоєння злочину. Тож суд вважав ці докази вини беззаперечними.



Проте, у судовому засіданні не вдалося довести вину підсудного у протиправному відкритому заволодінні телефоном. Оскільки потерпілий повідомив, що в ході бійки хтось вийняв у нього з кишені гроші і телефон, однак, хто саме – він не помітив. Так само не могли точно переповісти обставини того вечора численні свідки, які відпочивали у компанії потерпілого. Проте в підсумку телефон потерпілого опинився в підсудного, який добровільно видав його правоохоронцям у відділку поліції. Суд встановив, що цей телефон йому передала одна із дівчат, яка того вечора відпочивала у компанії потерпілого. Тож суд дійшов висновку, що в матеріалах справи немає доказів, які б свідчили про відкрите викрадення мобільного телефону підсудним. Відтак, по цьому епізоду чоловіка виправдали.



У підсумку лучанина визнали винним у крадіжці з проникненням та нанесенні легких тілесних ушкоджень і, враховуючи, що злочини були вчинені під час перебування на іспитовому строці, призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Раніше судимий за грабіж лучанин наступні три роки проведе у місцях позбавлення волі. Адже перебуваючи на іспитовому строці, на шлях виправлення не став та продовжив злочинну діяльність.Відповідний вирок ухвалив Луцький міськрайонний суд 2 серпня, передає ІА Конкурент Про чоловіка відомо, що він ніде не працює, має середню освіту, неодружений та раніше вчинив грабіж, за що у 2017 році був засуджений до чотирьох років позбавлення волі умовно з іспитовим строком три роки. Однак, таке покарання не допомогло чоловікові стати на шлях виправлення і він продовжив свою протиправну діяльність.Цього разу лучанина запідозрили у крадіжці із проникненням. За версією слідства, зламавши замок, з підвального приміщення він викрав бойлер вартістю 4 000 гривень. Окрім того зловмиснику інкримінували й нанесення легких тілесних ушкоджень. Як вбачається з вироку суду, у підсудного, який у одному із дворів відпочивав із товаришем, виникла словесна перепалка з іншим чоловіком, яка переросла у бійку.Тож зловмисник наніс кілька ударів кулаком в обличчя та по тулубу потерпілого, чим спричинив легкі тілесні ушкодження. При цьому відібрав у побитого мобільного телефона з гарнітурою та 60 гривень готівки, чим спричинив майнової шкоди на загальну суму 2 255 гривень 33 копійки. Тож чоловіка судили ще й за легкі тілесні ушкодження та грабіж.У суді зловмисник заперечив, що викрадав бойлера із підвального приміщення, а щодо конфлікту у дворі пояснив, що дійсно бив потерпілого, однак, не один – а на пару із другом, тож вважає, що легкі тілесні ушкодження той отримав не від його ударів. Також не визнав, що відібрав у того телефон, пояснив, що засіб зв’язку випав, коли потерпілий тікав.Однак, суд, дослідивши всі обставини справи, дійшов дещо інших висновків. Так, зокрема, підозра щодо викрадення бойлера ґрунтувалася на припущеннях свідків – сусідів підсудного, а основним доказом був слід взуття, який зловмисник залишив на місці скоєння злочину. Тож суд вважав ці докази вини беззаперечними.Проте, у судовому засіданні не вдалося довести вину підсудного у протиправному відкритому заволодінні телефоном. Оскільки потерпілий повідомив, що в ході бійки хтось вийняв у нього з кишені гроші і телефон, однак, хто саме – він не помітив. Так само не могли точно переповісти обставини того вечора численні свідки, які відпочивали у компанії потерпілого. Проте в підсумку телефон потерпілого опинився в підсудного, який добровільно видав його правоохоронцям у відділку поліції. Суд встановив, що цей телефон йому передала одна із дівчат, яка того вечора відпочивала у компанії потерпілого. Тож суд дійшов висновку, що в матеріалах справи немає доказів, які б свідчили про відкрите викрадення мобільного телефону підсудним. Відтак, по цьому епізоду чоловіка виправдали.У підсумку лучанина визнали винним у крадіжці з проникненням та нанесенні легких тілесних ушкоджень і, враховуючи, що злочини були вчинені під час перебування на іспитовому строці, призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

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