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7 серпня – Успіння праведної Анни: що не можна робити

7 серпня – Успіння праведної Анни: що не можна робити
У суботу, 7 серпня, православні віряни святкують Успіння праведної Анни – матері Пресвятої Богородиці та бабусі Ісуса Христа.

Ім'я цієї святої не згадується в жодному з чотирьох Євангелій, але про неї оповідає апокрифічна література. В Україні праведна Анна є однією з найбільш шанованих святих і вважається покровителькою жінок і матерів. OBOZREVATEL розповідає про традиції та заборони в день її пам'яті.

Свята Анна, Богопраматір, була донькою священника Матфана. Коли вона вийшла заміж за Іоакима, пара оселилася в Назареті Галілейському.

У них довгий час не було дітей, але якось Іоаким вирушив до пустелі, де йому явився ангел і сповістив, що незабаром у немолодого подружжя народиться донька. Радісний Іоаким повернувся додому, і у вересні 15-го або 16-го року до н.е. Анна народила дівчинку. Їй дали ім'я Марія, як звелів ангел.До трьох років Діва Марія жила в домі батьків, після чого вони привели її до храму Господнього, де дівчинка виховувалася до повноліття. Праведна Анна останні роки свого життя провела поруч із донькою при храмі й померла у 79 років, переживши на два роки чоловіка.

Що не можна робити на Успіння праведної Анни

Злитися, конфліктувати, лихословити – щоб не накликати неприємності та хвороби на сім'ю.

Лінуватися – вважається, що помірна робота піде на користь.

Прикмети 7 серпня

Ясна й тепла погода – до холодної зими, дощ – до сніжної і теплої.

Холодний ранок – до ранньої та холодної зими.

Яка на Анну погода до обіду, така зима до грудня, яка після обіду – така після грудня.

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Теги: церковне свято, заборони, історія свята, День Анни
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