7 серпня – Успіння праведної Анни: що не можна робити





Ім'я цієї святої не згадується в жодному з чотирьох Євангелій, але про неї оповідає апокрифічна література. В Україні праведна Анна є однією з найбільш шанованих святих і вважається покровителькою жінок і матерів.



Свята Анна, Богопраматір, була донькою священника Матфана. Коли вона вийшла заміж за Іоакима, пара оселилася в Назареті Галілейському.



У них довгий час не було дітей, але якось Іоаким вирушив до пустелі, де йому явився ангел і сповістив, що незабаром у немолодого подружжя народиться донька. Радісний Іоаким повернувся додому, і у вересні 15-го або 16-го року до н.е. Анна народила дівчинку. Їй дали ім'я Марія, як звелів ангел.До трьох років Діва Марія жила в домі батьків, після чого вони привели її до храму Господнього, де дівчинка виховувалася до повноліття. Праведна Анна останні роки свого життя провела поруч із донькою при храмі й померла у 79 років, переживши на два роки чоловіка.



Що не можна робити на Успіння праведної Анни



Злитися, конфліктувати, лихословити – щоб не накликати неприємності та хвороби на сім'ю.



Лінуватися – вважається, що помірна робота піде на користь.



Прикмети 7 серпня



Ясна й тепла погода – до холодної зими, дощ – до сніжної і теплої.



Холодний ранок – до ранньої та холодної зими.



Яка на Анну погода до обіду, така зима до грудня, яка після обіду – така після грудня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 7 серпня, православні віряни святкують Успіння праведної Анни – матері Пресвятої Богородиці та бабусі Ісуса Христа.Ім'я цієї святої не згадується в жодному з чотирьох Євангелій, але про неї оповідає апокрифічна література. В Україні праведна Анна є однією з найбільш шанованих святих і вважається покровителькою жінок і матерів. OBOZREVATEL розповідає про традиції та заборони в день її пам'яті.Свята Анна, Богопраматір, була донькою священника Матфана. Коли вона вийшла заміж за Іоакима, пара оселилася в Назареті Галілейському.У них довгий час не було дітей, але якось Іоаким вирушив до пустелі, де йому явився ангел і сповістив, що незабаром у немолодого подружжя народиться донька. Радісний Іоаким повернувся додому, і у вересні 15-го або 16-го року до н.е. Анна народила дівчинку. Їй дали ім'я Марія, як звелів ангел.До трьох років Діва Марія жила в домі батьків, після чого вони привели її до храму Господнього, де дівчинка виховувалася до повноліття. Праведна Анна останні роки свого життя провела поруч із донькою при храмі й померла у 79 років, переживши на два роки чоловіка.Злитися, конфліктувати, лихословити – щоб не накликати неприємності та хвороби на сім'ю.Лінуватися – вважається, що помірна робота піде на користь.Ясна й тепла погода – до холодної зими, дощ – до сніжної і теплої.Холодний ранок – до ранньої та холодної зими.Яка на Анну погода до обіду, така зима до грудня, яка після обіду – така після грудня.

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