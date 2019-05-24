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Більшість пожеж в Анталії уже загасили

Більшість пожеж в Анталії уже загасили
У курортній провінції Анталія на півдні Туреччини більшість лісових пожеж уже локалізували, виняток становить лише район Ібраді.

Про це повідомляє інформаційне агентство Anadolu.

Голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомив, що влада країни докладає інтенсивних зусиль з ліквідації наслідків стихійного лиха.

За даними турецької влади, за останні 10 днів у 47 провінціях країни було взято під контроль 209 лісових пожеж.

Нагадаємо, багато популярних турецьких курортів були охоплені вогнем і димом у розпал туристичного сезону через масштабні лісові пожежі. У деяких місцях полум'я впритул підходило до житлових кварталів і готелів, туристів і місцевих жителів евакуювали.

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Теги: пожежі, Анталія, Туреччина
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