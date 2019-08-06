Від сьогодні дітям заборонили продавати ліки в аптеках





Про це інформує



Зазначається, що документ має на меті обмежити вільний доступ дітей до лікарських засобів, що продаються в аптеках і таким чином запобігти можливим нещасним випадкам. Позаяк препарати, котрі аптеки мають відпускати виключно за рецептом, часто можна придбати без нього.



Закон, котрий підписав Володимир Зеленський, забороняє продаж ліків особам, які не досягли 14-річного віку. Йдеться серед іншого і про продаж через Інтернет, а також доставку ліків.



Якщо в особи, яка продає ліки чи здійснює їхню доставку, виникли сумніви щодо віку покупця, вона повинна вимагати пред’явлення паспорта громадянина України або іншого документа, що підтверджує його вік. У разі відмови надати такий документ відпуск лікарських засобів цій особі забороняється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент України підписав Закон «Про внесення зміни до статті 21 Закону України "Про лікарські засоби"» щодо заборони продажу лікарських засобів особам, які не досягли чотирнадцяти років (малолітнім особам)».Про це інформує пресслужба Офісу Президента.Зазначається, що документ має на меті обмежити вільний доступ дітей до лікарських засобів, що продаються в аптеках і таким чином запобігти можливим нещасним випадкам. Позаяк препарати, котрі аптеки мають відпускати виключно за рецептом, часто можна придбати без нього.Закон, котрий підписав, забороняє продаж ліків особам, які не досягли 14-річного віку. Йдеться серед іншого і про продаж через Інтернет, а також доставку ліків.Якщо в особи, яка продає ліки чи здійснює їхню доставку, виникли сумніви щодо віку покупця, вона повинна вимагати пред’явлення паспорта громадянина України або іншого документа, що підтверджує його вік. У разі відмови надати такий документ відпуск лікарських засобів цій особі забороняється.

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