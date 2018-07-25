На Волині поліцейський вимагав хабара: водія судили





Відповідний вирок виніс Любомльский районний суд Волинської області 2 серпня, пише



Як вбачається з вироку, 21 серпня 2019 року уродженця Ковельщини, який вже був судимий за порушення правил безпеки дорожнього руху і перебував на іспитовому строці, зупинили працівники поліції, оскільки автомобіль, на якому той пересувався у темну пору доби, мав несправні проблискові маячки.



Після зупинки транспортного засобу, у ході розмови з поліцейським, водій погодився на його незаконнну вимогу надати 200 доларів неправомірної винагороди за непритягнення до адміністративної відповідальності. Чоловік зізнався, що вживав алкогольні напої, тож хотів уникнути покарання. Поліцейський надіслав рахунок для переказу коштів у меседжер. Ввечері того ж дня затриманий водій перерахував на наданий рахунок 995 гривень та, спілкуючись у телефонному режимі, пообіцяв пізніше перерахувати решту суми. Однак, пізніше поліцейський на зв'язок так і не вийшов, натомість, чоловікові зателефонував слідчий, який вже розслідував протиправну діяльність поліцейського.



На допиті у слідчого водій пішов на співпрацю зі слідством, розкаявся у вчиненому та розповів всі деталі злочину. Окрім щирого каяття та сприяння у розкритті злочину, суд врахував як пом'якшуючу обставину і наявність двох малолітніх дітей у підсудного. Тож з рештою чоловікові доведеться сплатити штраф розміром 10 200 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині судили водія, який пристав на незаконну пропозицію поліцейського, і погодився сплатити 200 доларів хабара за непритягнення до адміністративної відповідальності.Відповідний вирок виніс Любомльский районний суд Волинської області 2 серпня, пише ІА Конкурент. Як вбачається з вироку, 21 серпня 2019 року уродженця Ковельщини, який вже був судимий за порушення правил безпеки дорожнього руху і перебував на іспитовому строці, зупинили працівники поліції, оскільки автомобіль, на якому той пересувався у темну пору доби, мав несправні проблискові маячки.Після зупинки транспортного засобу, у ході розмови з поліцейським, водій погодився на його незаконнну вимогу надати 200 доларів неправомірної винагороди за непритягнення до адміністративної відповідальності. Чоловік зізнався, що вживав алкогольні напої, тож хотів уникнути покарання. Поліцейський надіслав рахунок для переказу коштів у меседжер. Ввечері того ж дня затриманий водій перерахував на наданий рахунок 995 гривень та, спілкуючись у телефонному режимі, пообіцяв пізніше перерахувати решту суми. Однак, пізніше поліцейський на зв'язок так і не вийшов, натомість, чоловікові зателефонував слідчий, який вже розслідував протиправну діяльність поліцейського.На допиті у слідчого водій пішов на співпрацю зі слідством, розкаявся у вчиненому та розповів всі деталі злочину. Окрім щирого каяття та сприяння у розкритті злочину, суд врахував як пом'якшуючу обставину і наявність двох малолітніх дітей у підсудного. Тож з рештою чоловікові доведеться сплатити штраф розміром 10 200 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію