У Києві чоловік зашив камеру в іграшку, щоб стежити за нянькою





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У березні 2018-го в Обухові на зупинці громадського транспорту обвинувачений отримав 1000 гривень і дитячу іграшку – ведмедя коричнево-білого кольору, в який зобов’язався вмонтувати спеціальний технічний засіб негласного отримання інформації.



Через два місяці на цьому ж місці чоловік повернув замовнику іграшкового ведмедя і отримав 3500 гривень, але був затриманий.



Підсудний винним себе не визнав розповів, що з ним через Telegram зв’язався чоловік, який хотів встановити в плюшеве ведмежа прилад, який би міг знімати відео та писати звук, оскільки він бажає прослідкувати за нянькою своєї дитини. Обвинувачений погодився, оскільки сам має дітей за яких також піклується.



Замовник послуги мав статус свідка. У судовому засіданні він пояснив, що в його дитини є няня, яку він запідозрив в крадіжках, тому щоб за нею прослідкувати почав в інтернеті шукати особу яка зможе зробити приховане спостереження, таким чином він познайомився з обвинуваченим. Та пізніше він розповів усе своїй дружині, яка порадила проконсультуватися з правоохоронними органами чи буде це законно. Він звернувся до СБУ і там йому запропонували співпрацю, на що він погодився.



Суд оштрафував чоловіка, який вмонтував камеру в іграшку, на 3400 гривень. Крім того, стягнув із нього понад 9 тисяч на експертизу плюшевого ведмежати із записуючим пристроєм.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Обухівський районний суд Київської області оштрафував на 3400 гривень чоловіка за незаконний збут спеціального технічного засобу негласного отримання інформації.Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 5 серпня.У березні 2018-го в Обухові на зупинці громадського транспорту обвинувачений отримав 1000 гривень і дитячу іграшку – ведмедя коричнево-білого кольору, в який зобов’язався вмонтувати спеціальний технічний засіб негласного отримання інформації.Через два місяці на цьому ж місці чоловік повернув замовнику іграшкового ведмедя і отримав 3500 гривень, але був затриманий.Підсудний винним себе не визнав розповів, що з ним через Telegram зв’язався чоловік, який хотів встановити в плюшеве ведмежа прилад, який би міг знімати відео та писати звук, оскільки він бажає прослідкувати за нянькою своєї дитини. Обвинувачений погодився, оскільки сам має дітей за яких також піклується.Замовник послуги мав статус свідка. У судовому засіданні він пояснив, що в його дитини є няня, яку він запідозрив в крадіжках, тому щоб за нею прослідкувати почав в інтернеті шукати особу яка зможе зробити приховане спостереження, таким чином він познайомився з обвинуваченим. Та пізніше він розповів усе своїй дружині, яка порадила проконсультуватися з правоохоронними органами чи буде це законно. Він звернувся до СБУ і там йому запропонували співпрацю, на що він погодився.Суд оштрафував чоловіка, який вмонтував камеру в іграшку, на 3400 гривень. Крім того, стягнув із нього понад 9 тисяч на експертизу плюшевого ведмежати із записуючим пристроєм.

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