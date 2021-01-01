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Волинянка замовила вбивство чоловіка, аби не повертати кредит: деталі

Волинянка замовила вбивство чоловіка, аби не повертати кредит: деталі
Жителька одного із сіл Ковельського району замовила колишнього чоловіка, аби не повертати оформлений на нього кредит.

Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.

Як встановили правоохоронці, 36-річна місцева жителька замовила свого колишнього чоловіка. Вона, використовуючи особисті документи чоловіка, неодноразово оформляла та отримувала на його ім'я кредити - 200 тис. грн.

Щоб їх не повертати, вирішила його позбутися та підшукала для цього виконавця. Кілеру пообіцяла 10 000 грн.

Аби врятувати життя чоловікові та запобігти його вбивству, оперативники та слідчі провели поліцейську спецоперацію учора, 6 липня. Відтак поліцейські інсценували вчинення злочину та організували зустріч замовника з «потенційним кілером».

Під час обумовленої зустрічі, поблизу одного із сіл Володимир-Волинського району, зловмисниця отримала підтверджуючі докази «ліквідації» колишнього чоловіка. Жінку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманій уже повідомили про підозру в організації закінченого замаху на вбивство, вчинене на замовлення (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво здійснює обласна прокуратура.

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Теги: замовне вбивство, Волинь
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