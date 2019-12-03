Нічна ДТП на Ковельській: з'явилося відео аварії





Про це інформують у пресслужбі муніципальної варти Луцькради.



Водій автомобіля «Ford», не пересвідчившись в безпечності свого маневру, здійнив поворот ліворуч, чим спричинив зіткнення з автомобілем «Volkswagen», що рухався зустрічною смугою.



Обидва транспортні засоби зазнали значних механічних ушкоджень.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 6 серпня пізно ввечері на вулиці Ковельській камери відеоспостереження Центру безпеки міста Луцьк зафіксували дорожньо-транспортну пригоду за участі двох автомобілів.Про це інформують у пресслужбі муніципальної варти Луцькради.Водій автомобіля «Ford», не пересвідчившись в безпечності свого маневру, здійнив поворот ліворуч, чим спричинив зіткнення з автомобілем «Volkswagen», що рухався зустрічною смугою.Обидва транспортні засоби зазнали значних механічних ушкоджень. На місце події прибули по 2 бригади швидкої допомоги та рятувальників. Поліція з'ясовує усі обставини автотрощі.

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