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Нічна ДТП на Ковельській: з'явилося відео аварії

Нічна ДТП на Ковельській: з'явилося відео аварії
6 серпня пізно ввечері на вулиці Ковельській камери відеоспостереження Центру безпеки міста Луцьк зафіксували дорожньо-транспортну пригоду за участі двох автомобілів.

Про це інформують у пресслужбі муніципальної варти Луцькради.

Водій автомобіля «Ford», не пересвідчившись в безпечності свого маневру, здійнив поворот ліворуч, чим спричинив зіткнення з автомобілем «Volkswagen», що рухався зустрічною смугою.

Обидва транспортні засоби зазнали значних механічних ушкоджень.

На місце події прибули по 2 бригади швидкої допомоги та рятувальників. Поліція з'ясовує усі обставини автотрощі.


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Теги: аварія, Луцьк, ДТП, відео
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