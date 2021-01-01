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Де у Луцьку діють Центри масової вакцинації. АДРЕСИ

Де у Луцьку діють Центри масової вакцинації. АДРЕСИ
Вакцинуватися від COVID-19 у місті Луцьку можна в Центрах масової вакцинації за кількома адресами. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

Отже, лучани можуть вакцинуватися за такими адресами:

1. Пр. Волі, 66а, кабінет 313, щоденно з 9.00 до 15.00 години. Наявні вакцини AstraZeneca, CoronaVac.
2. Вул. Бенделіані, 7, кабінет 9, щоденно з 9.00 до 15.00 години. Наявні вакцини: AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer, Moderna.
3. Пр.Відродження, 13, кабінет 115, щоденно з 9.00 до 15.00 години. Наявні вакцини: AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer, Moderna.
4. Вул. Стефаника, 3а, кабінет 35, щоденно з 9.00 до 15.00 години. Наявні вакцини: AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer, Moderna.

Також в с. Забороль сьогодні працює пункт вакцинації з 9.00 до 15.00. Наявна вакцина: Pfizer.

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Теги: Центр вакцинації, Луцьк
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