Де у Луцьку діють Центри масової вакцинації. АДРЕСИ

Вакцинуватися від COVID-19 у місті Луцьку можна в Центрах масової вакцинації за кількома адресами. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер ЛуцькаОтже, лучани можуть вакцинуватися за такими адресами:1. Пр. Волі, 66а, кабінет 313, щоденно з 9.00 до 15.00 години. Наявні вакцини AstraZeneca, CoronaVac.2. Вул. Бенделіані, 7, кабінет 9, щоденно з 9.00 до 15.00 години. Наявні вакцини: AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer, Moderna.3. Пр.Відродження, 13, кабінет 115, щоденно з 9.00 до 15.00 години. Наявні вакцини: AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer, Moderna.4. Вул. Стефаника, 3а, кабінет 35, щоденно з 9.00 до 15.00 години. Наявні вакцини: AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer, Moderna.Також в с. Забороль сьогодні працює пункт вакцинації з 9.00 до 15.00. Наявна вакцина: Pfizer.