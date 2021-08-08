Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 8 серпня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 7 серпня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 25-30°.
Як йдеться на сайті Sinoptik, небо у Луцьку буде ясним увесь день, лише ввечері воно затягнеться хмарами. Без опадів.
Температура вночі 17-15⁰, вдень 26-28⁰.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 25-30°.
Як йдеться на сайті Sinoptik, небо у Луцьку буде ясним увесь день, лише ввечері воно затягнеться хмарами. Без опадів.
Температура вночі 17-15⁰, вдень 26-28⁰.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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