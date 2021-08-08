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Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 8 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 8 серпня
У Волинській області завтра, 7 серпня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 25-30°.

Як йдеться на сайті Sinoptik, небо у Луцьку буде ясним увесь день, лише ввечері воно затягнеться хмарами. Без опадів.


Температура вночі 17-15⁰, вдень 26-28⁰.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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