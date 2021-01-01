У Чернівецькій області на весіллі померла жінка





Про це повідомляють у поліції Чернівецької області.



За попередніми даними, під час святкування весілля 47-річній жінці раптово стало зле і вона знепритомніла. Медики, які прибули на місце події не змогли реанімувати жінку і вона померла.



За даними поліції, ніяких протиправних дій щодо жінки ніхто не вчинив. Причини смерті встановлюються.

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