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У Чернівецькій області на весіллі померла жінка

У Чернівецькій області на весіллі померла жінка
В одному із сіл колишнього Сторожинецького району Чернівецької області на весіллі померла 47-річна жінка.

Про це повідомляють у поліції Чернівецької області.

За попередніми даними, під час святкування весілля 47-річній жінці раптово стало зле і вона знепритомніла. Медики, які прибули на місце події не змогли реанімувати жінку і вона померла.

За даними поліції, ніяких протиправних дій щодо жінки ніхто не вчинив. Причини смерті встановлюються.

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Теги: весілля, Чернівецька область, смерть, жінка
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