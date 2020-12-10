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Інфекціоналіст розповів, коли світ здолає пандемію

У світі та в Україні пандемія коронавірусу закінчиться, коли людство досягне колективного імунітету. За математичними прогнозами це може статись всередині 2022 року.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів головний інфекціоніст Львівщини Сергій Федоренко.

"Якщо людство досягне 80% тих, хто перехворів або щепився від коронавірусу, то я думаю, що тоді ми подолаємо цю інфекційну хворобу та дану пандемію. За математичними прогнозами, це може бути досягнено, якщо не буде непередбачуваних обставин, всередині 2022 року. Але знову ж таки, цей математичний прогноз може піддавати кореляції, тобто це може бути або на кілька місяців швидше або пізніше. Але на сьогодні вважається, що саме всередині 2022 року ми маємо шанси перемогти хворобу", - наголосив медик.

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Теги: пандемія, інфекціоніст, коронавірус
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