Стартував сезон полювання на пернатих: які правила для мисливців

Світлана Думська.



Полювати дозволяється на: норця великого, качок (крім гоголя, черні білоокої, савки, огара, галагаза, гаги звичайної, лутка, крохалів, черні червонодзьобої, нерозня, креха середнього, каменярки, казарок білощокої та червоноволої), лиску, куликів (крім кулика сороки, ходуличника, шилодзьобки, кроншнепів, чайки, лежня, дерихвоста, поручайника, крем’яшника, чорниша, перевізника, фіфі, зуйків морського, малого, великодзьобого, галстучника, пісочників, плавунців, баранця великого), голубів (крім голуба-синяка), гусок (крім гуски малої).



На Волині зареєстровано близько 24 тисячі мисливців, з них 8,5 тисячі – мисливці на пернату дичину, – розповіла прес-секретарка Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Світлана Думська.



З 8,5 тисяч мисливців вже 7 тисяч обміняли щорічну контрольну картку обліку добутої дичини і порушень правил полювання, яка є необхідним документом для полювання.



Всього на території Волинської області 56 користувачів мисливських угідь різних форм власності, які займаються веденням мисливського господарства, – розповіла Світлана Думська.



Порушників правил полювання будуть штрафувати. Для громадян штраф становить від 102 до 1020 гривень, для посадових осіб – від 510 до 1530 гривень, – повідомляє державна екологічна інспекція Волині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мисливський сезон розпочинається з полювання на пернатих. Полювати на пернату дичину дозволено з 7 серпня до 26 грудня щонеділі та щосуботи, – розповіла Суспільному прес-секретарка Волинського обласного управління лісового та мисливського господарстваПолювати дозволяється на: норця великого, качок (крім гоголя, черні білоокої, савки, огара, галагаза, гаги звичайної, лутка, крохалів, черні червонодзьобої, нерозня, креха середнього, каменярки, казарок білощокої та червоноволої), лиску, куликів (крім кулика сороки, ходуличника, шилодзьобки, кроншнепів, чайки, лежня, дерихвоста, поручайника, крем’яшника, чорниша, перевізника, фіфі, зуйків морського, малого, великодзьобого, галстучника, пісочників, плавунців, баранця великого), голубів (крім голуба-синяка), гусок (крім гуски малої).На Волині зареєстровано близько 24 тисячі мисливців, з них 8,5 тисячі – мисливці на пернату дичину, – розповіла прес-секретарка Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Світлана Думська.З 8,5 тисяч мисливців вже 7 тисяч обміняли щорічну контрольну картку обліку добутої дичини і порушень правил полювання, яка є необхідним документом для полювання.Всього на території Волинської області 56 користувачів мисливських угідь різних форм власності, які займаються веденням мисливського господарства, – розповіла Світлана Думська.Порушників правил полювання будуть штрафувати. Для громадян штраф становить від 102 до 1020 гривень, для посадових осіб – від 510 до 1530 гривень, – повідомляє державна екологічна інспекція Волині.

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