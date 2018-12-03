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Новим тренером української збірної з футболу стане Сергій Ребров

Новим тренером української збірної з футболу стане Сергій Ребров
Голова комітету збірних УАФ Мирон Маркевич заявив, що новим головним тренером національної команди України після відставки Андрія Шевченка стане Сергій Ребров.

Про це Маркевич сказав у коментарі сайту Meta-ratings.com.ua.

"Користуючись нагодою, хочу побажати Сергію Реброву, якого 9 серпня призначать новим головним тренером національної збірної України, успіхів. Він на мою підтримку завжди може розраховувати", - заявив Маркевич.

Сам же Маркевич вирішив піти з Української асоціації футболу. Він підкреслив, що вірою і правдою служив українському футболу п'ять років, займаючи цю посаду в УАФ, проте ще хоче попрацювати тренером:

«Після закінчення чемпіонату Європи мене все частіше переслідувала думка, що я ще не сказав свого останнього слова, як тренер. Тому і вирішив, що з роботою функціонера пора закінчувати», – зазначив Маркевич.

Як повідомляє в Twitter журналіст Ігор Бурбас, Маркевич заявив, що УАФ не пропонувала йому очолити збірну України:

"Мені навіть не пропонували збірну. Просто поставили перед фактом, що тренером буде Ребров. Сказали і далі очолювати комітет. Я подав у відставку".

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Теги: Сергій Ребров, збірна України, футбол
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