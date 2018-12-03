Новим тренером української збірної з футболу стане Сергій Ребров

Мирон Маркевич заявив, що новим головним тренером національної команди України після відставки Андрія Шевченка стане Сергій Ребров.



Про це Маркевич сказав у коментарі сайту



"Користуючись нагодою, хочу побажати Сергію Реброву, якого 9 серпня призначать новим головним тренером національної збірної України, успіхів. Він на мою підтримку завжди може розраховувати", - заявив Маркевич.



Сам же Маркевич вирішив піти з Української асоціації футболу. Він підкреслив, що вірою і правдою служив українському футболу п'ять років, займаючи цю посаду в УАФ, проте ще хоче попрацювати тренером:



«Після закінчення чемпіонату Європи мене все частіше переслідувала думка, що я ще не сказав свого останнього слова, як тренер. Тому і вирішив, що з роботою функціонера пора закінчувати», – зазначив Маркевич.



Як повідомляє в Twitter журналіст Ігор Бурбас, Маркевич заявив, що УАФ не пропонувала йому очолити збірну України:



"Мені навіть не пропонували збірну. Просто поставили перед фактом, що тренером буде Ребров. Сказали і далі очолювати комітет. Я подав у відставку".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова комітету збірних УАФзаявив, що новим головним тренером національної команди України після відставкистанеПро це Маркевич сказав у коментарі сайту Meta-ratings.com.ua. "Користуючись нагодою, хочу побажати Сергію Реброву, якого 9 серпня призначать новим головним тренером національної збірної України, успіхів. Він на мою підтримку завжди може розраховувати", - заявив Маркевич.Сам же Маркевич вирішив піти з Української асоціації футболу. Він підкреслив, що вірою і правдою служив українському футболу п'ять років, займаючи цю посаду в УАФ, проте ще хоче попрацювати тренером:«Після закінчення чемпіонату Європи мене все частіше переслідувала думка, що я ще не сказав свого останнього слова, як тренер. Тому і вирішив, що з роботою функціонера пора закінчувати», – зазначив Маркевич.Як повідомляє в Twitter журналіст, Маркевич заявив, що УАФ не пропонувала йому очолити збірну України:"Мені навіть не пропонували збірну. Просто поставили перед фактом, що тренером буде Ребров. Сказали і далі очолювати комітет. Я подав у відставку".

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