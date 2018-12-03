Новим тренером української збірної з футболу стане Сергій Ребров
Сьогодні, 15:31
Голова комітету збірних УАФ Мирон Маркевич заявив, що новим головним тренером національної команди України після відставки Андрія Шевченка стане Сергій Ребров.
Про це Маркевич сказав у коментарі сайту Meta-ratings.com.ua.
"Користуючись нагодою, хочу побажати Сергію Реброву, якого 9 серпня призначать новим головним тренером національної збірної України, успіхів. Він на мою підтримку завжди може розраховувати", - заявив Маркевич.
Сам же Маркевич вирішив піти з Української асоціації футболу. Він підкреслив, що вірою і правдою служив українському футболу п'ять років, займаючи цю посаду в УАФ, проте ще хоче попрацювати тренером:
«Після закінчення чемпіонату Європи мене все частіше переслідувала думка, що я ще не сказав свого останнього слова, як тренер. Тому і вирішив, що з роботою функціонера пора закінчувати», – зазначив Маркевич.
Як повідомляє в Twitter журналіст Ігор Бурбас, Маркевич заявив, що УАФ не пропонувала йому очолити збірну України:
"Мені навіть не пропонували збірну. Просто поставили перед фактом, що тренером буде Ребров. Сказали і далі очолювати комітет. Я подав у відставку".
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Про це Маркевич сказав у коментарі сайту Meta-ratings.com.ua.
"Користуючись нагодою, хочу побажати Сергію Реброву, якого 9 серпня призначать новим головним тренером національної збірної України, успіхів. Він на мою підтримку завжди може розраховувати", - заявив Маркевич.
Сам же Маркевич вирішив піти з Української асоціації футболу. Він підкреслив, що вірою і правдою служив українському футболу п'ять років, займаючи цю посаду в УАФ, проте ще хоче попрацювати тренером:
«Після закінчення чемпіонату Європи мене все частіше переслідувала думка, що я ще не сказав свого останнього слова, як тренер. Тому і вирішив, що з роботою функціонера пора закінчувати», – зазначив Маркевич.
Як повідомляє в Twitter журналіст Ігор Бурбас, Маркевич заявив, що УАФ не пропонувала йому очолити збірну України:
"Мені навіть не пропонували збірну. Просто поставили перед фактом, що тренером буде Ребров. Сказали і далі очолювати комітет. Я подав у відставку".
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