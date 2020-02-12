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У МОН анонсували підвищення зарплат учителям до кінця року

У МОН анонсували підвищення зарплат учителям до кінця року
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що в Україні до кінця 2021 року зарплати вчителів зростуть на 9%. Також він додав, що заробітна плата освітян вже майже в 2,4 раза вища, ніж рівень мінімальної зарплати в країні.

Про це пише "Обозреватель".

"У нас наразі тільки середня зарплата педагогів уже майже в 2,4 раза більше, ніж рівень мінімальної зарплати. Середня зарплата у освіти може зрівнятися з середньою зарплатою в економіці", – сказав глава міністерства.

Крім того, він додав, що в концепцію зростання зарплат закладена можливість самого вчителя заробити собі додатково 20% до окладу. Це можливо за рахунок процедури сертифікації в початковій школі.

Раніше повідомлялося, що середня заробітна плата в Україні в червні зросла на 6% і досягла 14 313 грн ($530). Цей показник є найвищим за всю історію. При цьому саме по собі зростання зарплат ще не свідчить про поліпшення добробуту українців. В цьому випадку потрібно звертати увагу і на ціни.

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Теги: зарплати, вчителі, МОН
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Коментарі 1
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А вимоги які? Чи так більшують і все?!
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