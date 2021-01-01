У Луцьку вночі п‘яний водій ГАЗ влетів у Renault
Сьогодні, 17:02
На перехресті вулиць Дубнівська—Карпенка-Карого, що у Луцьку, вночі 7 серпня зіткнулися ГАЗ 24 та Renault. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Поліцейські прибули на місце події та встановили всі обставини події. Окрім того, у керманича ГАЗ 24 виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Останній пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння у присутності свідків на місці події. Результат — позитивний (стрілки догори).
Тож на винуватця автопригоди склали адміністративні матеріали за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ч.1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
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Поліцейські прибули на місце події та встановили всі обставини події. Окрім того, у керманича ГАЗ 24 виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Останній пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння у присутності свідків на місці події. Результат — позитивний (стрілки догори).
Тож на винуватця автопригоди склали адміністративні матеріали за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ч.1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
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