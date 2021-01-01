Українка Магучіх здобула «бронзу» у стрибках у висоту на Олімпіаді-2020
Сьогодні, 21:19
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала в суботу бронзовою призеркою Олімпіади в Токіо.
19-річна легкоатлетка з Дніпра підкорила висоту 2,00 м, передає Укрінформ.
Виграла змагання у секторі стрибків у висоту Мария Ласицкене з команди ОКР (2,04 м), другою була австралійка Нікола Макдермотт (2,02).
Медальна скрабничка України на Іграх-2020 на цю хвилину - 18 нагород (1 золота, 5 срібних, 12 бронзових).
Ми також повідомляли, що волинський веслувальник Юрій Вандюк вийшов у півфінал Олімпійських ігор у Токіо.
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19-річна легкоатлетка з Дніпра підкорила висоту 2,00 м, передає Укрінформ.
Виграла змагання у секторі стрибків у висоту Мария Ласицкене з команди ОКР (2,04 м), другою була австралійка Нікола Макдермотт (2,02).
Медальна скрабничка України на Іграх-2020 на цю хвилину - 18 нагород (1 золота, 5 срібних, 12 бронзових).
Ми також повідомляли, що волинський веслувальник Юрій Вандюк вийшов у півфінал Олімпійських ігор у Токіо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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