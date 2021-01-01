Українка Магучіх здобула «бронзу» у стрибках у висоту на Олімпіаді-2020

Ярослава Магучіх стала в суботу бронзовою призеркою Олімпіади в Токіо.



19-річна легкоатлетка з Дніпра підкорила висоту 2,00 м, передає



Виграла змагання у секторі стрибків у висоту Мария Ласицкене з команди ОКР (2,04 м), другою була австралійка Нікола Макдермотт (2,02).



Медальна скрабничка України на Іграх-2020 на цю хвилину - 18 нагород (1 золота, 5 срібних, 12 бронзових).



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