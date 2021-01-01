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Українка Магучіх здобула «бронзу» у стрибках у висоту на Олімпіаді-2020

Українка Магучіх здобула «бронзу» у стрибках у висоту на Олімпіаді-2020
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала в суботу бронзовою призеркою Олімпіади в Токіо.

19-річна легкоатлетка з Дніпра підкорила висоту 2,00 м, передає Укрінформ.

Виграла змагання у секторі стрибків у висоту Мария Ласицкене з команди ОКР (2,04 м), другою була австралійка Нікола Макдермотт (2,02).

Медальна скрабничка України на Іграх-2020 на цю хвилину - 18 нагород (1 золота, 5 срібних, 12 бронзових).

Ми також повідомляли, що волинський веслувальник Юрій Вандюк вийшов у півфінал Олімпійських ігор у Токіо.

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Теги: Олімпіада 2020, Ярослава Магучіх
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