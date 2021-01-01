Як працюватимуть школи у випадку третьої COVID-хвилі: роз’яснення МОЗ





Про це заявив в інтерв’ю Ігор Кузін.



За його словами, у МОЗ вивчають досвід тих країн, в яких спостерігається ріст захворюваності, спричинений штамом «Дельта».



«Ми дійсно дивилися по цій статистиці, багато країн фіксують спалахи саме в закладах освіти і не серед учнів, а серед персоналу, який обслуговує або вчить, тобто саме працівників освіти. Тому зараз відповідними змінами ми будемо забороняти відкриття шкіл у «жовтій», в «помаранчевій» і в «червоній» зонах, якщо там буде вакциновано менше, аніж 80% саме педагогічного складу», – сказав Кузін.



Крім того, зазначив він, багато людей інфікується під час подорожей, виїжджаючи за кордон.



«Тому зараз також змінені правила по перетину державного кордону. І ми намагаємося не допустити потрапляння цього вірусу у великій кількості на територію України. Ми також знаємо, що певна частина припадала саме на спалах на місцях роботи. Тобто це організовані колективи, закриті приміщення, погана вентиляція. Тому зараз пріоритезували вакцинацію організованих колективів. Тому ми вивчаємо ці уроки, імплементуємо їх в Україні», – сказав головний санітарний лікар.



Він також висловив сподівання, що нова хвиля COVID-19 буде незначною для України.



Кузін також наголосив на важливості вакцинації від COVID-19, заявивши, що висока смертність при інфікуванні коронавірусним штамом «Дельта» спостерігається саме серед невакцинованих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За можливої нової хвилі COVID-19 в Україні школи працюватимуть, якщо буде вакциновано 80% педагогів.Про це заявив в інтерв’ю Радіо Свобода головний санітарний лікар УкраїниЗа його словами, у МОЗ вивчають досвід тих країн, в яких спостерігається ріст захворюваності, спричинений штамом «Дельта».«Ми дійсно дивилися по цій статистиці, багато країн фіксують спалахи саме в закладах освіти і не серед учнів, а серед персоналу, який обслуговує або вчить, тобто саме працівників освіти. Тому зараз відповідними змінами ми будемо забороняти відкриття шкіл у «жовтій», в «помаранчевій» і в «червоній» зонах, якщо там буде вакциновано менше, аніж 80% саме педагогічного складу», – сказав Кузін.Крім того, зазначив він, багато людей інфікується під час подорожей, виїжджаючи за кордон.«Тому зараз також змінені правила по перетину державного кордону. І ми намагаємося не допустити потрапляння цього вірусу у великій кількості на територію України. Ми також знаємо, що певна частина припадала саме на спалах на місцях роботи. Тобто це організовані колективи, закриті приміщення, погана вентиляція. Тому зараз пріоритезували вакцинацію організованих колективів. Тому ми вивчаємо ці уроки, імплементуємо їх в Україні», – сказав головний санітарний лікар.Він також висловив сподівання, що нова хвиля COVID-19 буде незначною для України.Кузін також наголосив на важливості вакцинації від COVID-19, заявивши, що висока смертність при інфікуванні коронавірусним штамом «Дельта» спостерігається саме серед невакцинованих.

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