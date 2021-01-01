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8 серпня на Волині: гортаючи календар

8 серпня на Волині: гортаючи календар
День народження 8 серпня святкують депутат Луцької міської ради Алла Надточій(на фото) та завідувач Колодяжненського літературно-меморіального музею-садиби Лесі Українки, заслужений працівник культури України Віра Комзюк.

А також цього дня особисте свято у нотаріуса та волонтерки Наталії Ариванюк, екс-народного депутата України Анатолія Горбатюка, представника Благодійного фонду «Патріоти Волині» Павла Самолюка. Вітаємо їх зі святом та бажаємо міцного здоров’я, успіхів у роботі та радості від життя.

8 серпня в православній церкві шанується пам'ять Єрмолая Нікомедійського. Він був ранньохристиянським священномучеником, постраждалим разом з Єрмократом і Єрмиппом в Никомедії в 305 році.

У неділю, 8 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Аппіон, Геронтій, Мойсей, Федір, Сергій, Парасковія, Іерусалеам, Домінік, Кипріан, Еміліан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

8 серпня відзначають Всесвітній день кішок, День альпініста, День будівельника, День військ зв’язку України, День працівників ветеринарної медицини та Міжнародний день офтальмології

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