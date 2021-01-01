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Новий міжнародний автобусний маршрут курсуватиме через Луцьк

Новий міжнародний автобусний маршрут курсуватиме через Луцьк
Автобусний рейс Харків – Київ – Варшава відкриває нову «зелену» міжнародну лінію з України. Автобус курсуватиме через Луцьк.

Про це повідомляє Depo.Харків з посиланням на прес-службу компанії Flixbus.

За інформацією перевізника, рейси між Україною та Польщею відправлятимуться 2 рази на тиждень. Найближчий рейс з Києва до Варшави заплановано на 7 серпня, з Харкова – на 9 серпня.

Автобуси будуть курсувати у понеділок та п’ятницю із Харкова з відправленням о 22:25, та у середу та неділю з Варшави о 7:45, повідомляють у компанії.

Відправлення буде з Центрального автовокзалу Харкова, що на проспекті Гагаріна. Поїздка триватиме майже добу.

Квитки можна забронювати на офіційному сайті чи мобільному додатку FlixBus з ціною від 999 гривень.

Новий міжнародний напрямок FlixBus: N3221 Харків – Полтава – Київ – Житомир – Новоград-Волинський – Рівне – Луцьк – Люблін – Варшава.

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Теги: автобус, Харків-Варшава
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