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Запустили керовану ракету: окупанти на Донбасі вбили українського військового

Запустили керовану ракету: окупанти на Донбасі вбили українського військового
Проросійські бойовики на Донбасі вгатили з протитанкової ракети по автокрану, який надавав допомогу місцевим жителям у відновленні пошкодженої цивільної інфраструктури у Пісках. Про це пише Depo.ua із посиланням на Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Внаслідок ураження один український воїн отримав поранення, а ще один – загинув. Медики оцінюють стан пораненого бійця як середньої важкості.

Українського захисника, якого 7 серпня вбили проросійські бойовики на Донбасі, звуть Ярослав Семеняк. Йому було всього 32 роки, він родом із Сумщини.

На обстріл противника українські військові відкрили вогонь у відповідь.

"Сьогодні, 7 серпня, російські найманці, підступно порушуючи вимоги Мінських домовленостей, застосували протитанкову керовану ракету по автокрану, який надавав допомогу місцевим жителям щодо відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури у населеному пункті Піски", - йдеться в повідомленні.

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Теги: вбили військового, Донбас
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