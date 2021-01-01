Запустили керовану ракету: окупанти на Донбасі вбили українського військового





Внаслідок ураження один український воїн отримав поранення, а ще один – загинув. Медики оцінюють стан пораненого бійця як середньої важкості.



Українського захисника, якого 7 серпня вбили проросійські бойовики на Донбасі, звуть Ярослав Семеняк. Йому було всього 32 роки, він родом із Сумщини.



На обстріл противника українські військові відкрили вогонь у відповідь.



"Сьогодні, 7 серпня, російські найманці, підступно порушуючи вимоги Мінських домовленостей, застосували протитанкову керовану ракету по автокрану, який надавав допомогу місцевим жителям щодо відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури у населеному пункті Піски", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Проросійські бойовики на Донбасі вгатили з протитанкової ракети по автокрану, який надавав допомогу місцевим жителям у відновленні пошкодженої цивільної інфраструктури у Пісках. Про це пише Depo.ua із посиланням на Оперативно-тактичне угруповання "Схід".Внаслідок ураження один український воїн отримав поранення, а ще один – загинув. Медики оцінюють стан пораненого бійця як середньої важкості.Українського захисника, якого 7 серпня вбили проросійські бойовики на Донбасі, звуть. Йому було всього 32 роки, він родом із Сумщини.На обстріл противника українські військові відкрили вогонь у відповідь."Сьогодні, 7 серпня, російські найманці, підступно порушуючи вимоги Мінських домовленостей, застосували протитанкову керовану ракету по автокрану, який надавав допомогу місцевим жителям щодо відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури у населеному пункті Піски", - йдеться в повідомленні.

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