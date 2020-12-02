12-річний волинянин - срібний призер Чемпіонату світу із змішаних єдиноборств

Днями у столиці Болгарії місті Софія відбувся Чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств ММА серед юнаків 12-17 років. Учасниками змагань стали більше 300 спортсменів з трьох десятків країн. Україну на Чемпіонаті представляли 68 бійців, серед них – мешканець волинської громади житель села Гірка ПолонкаСемикласник продемонстрував високу майстерність та незламний бойових дух. За підсумками Чемпіонату Антон здобув «срібло» у віковій категорії 12-13 років. ПРо це йдеться на сайті Боратинської громади.«Відчуття після Чемпіонату просто дивовижні, зараз я нарешті зітхнув з полегшенням, – розповідає юний боєць. – Перед змаганнями дуже хвилювався, адже для мене це був перший турнір міжнародного рівня. Важко було налаштуватися морально, я знав свого суперника і минулого разу програв йому, тому це додавало тривожності. Але коли вийшов на ринг – зрозумів свою перевагу і спокійно провів бій. Ця перемога дуже важлива для мене, вона додала натхнення і впевненості. Довго святкувати не збираюся, вже скоро приступаю до тренувань, адже попереду чемпіонат України та інші турніри, сподіваюся і там продемонструвати хороші результати».Успіхам сина щиро радіють і пишаються батьки Антона Панасюка –Саме з їх легкої руки хлопець прийшов у спорт: «Зараз Антону 12, єдиноборствами він займається вже 3 роки. Ми довго думали на який гурток віддати сина, пробували різні сфери, але врешті зупинилися на бойових мистецтвах і, очевидно, зробили правильний вибір. Переконані, що в Антона велике майбутнє – у нього блискуча техніка, сильний і вольовий характер, а ще він дуже виважений і самостійний юнак. Та незважаючи на таку його дорослість, ми завжди дуже хвилюємося, коли він їде на змагання, так було і цього разу. Перебуваючи на відстані, намагалися максимально підтримати сина, вселити віру у власні сили та в перемогу».