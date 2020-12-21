Волинські фермери розширюють площі під лохиною.ФОТО

Два волинських сільгосппідприємства планують розширити плантації лохини, висадивши загалом 84,5 га. Про це повідомляють в Департаменті АПК Волинської ОДА.Як зазначається, «ТОВ «Волинська ягідка» вирощує лохину на площі 232 га, наразі підприємством готується до посадки лохина на площі 50 га.ФГ «ТД Агро» готує площу 34,5 га до посадки лохини».Керівники ТОВ «Волинська ягідка»та ФГ «ТД Агро»розповіли, що на сьогодні підприємства успішно розвиваються, проводяться роботи відповідно до технологічних вимог, зупинятися на досягнутому не збираються.Ще одне підприємство ПП «Флора» вирощуючи чисті, не забруднені агрохімією ягоди, на своїх полях провило крапельне зрошування. Підприємство вирощує лохину на площі 230 гектарів, де на зборі ягід працює 700 людей.