Волинські фермери розширюють площі під лохиною.ФОТО
Сьогодні, 04:04
Два волинських сільгосппідприємства планують розширити плантації лохини, висадивши загалом 84,5 га. Про це повідомляють в Департаменті АПК Волинської ОДА.
Як зазначається, «ТОВ «Волинська ягідка» вирощує лохину на площі 232 га, наразі підприємством готується до посадки лохина на площі 50 га.
ФГ «ТД Агро» готує площу 34,5 га до посадки лохини».
Керівники ТОВ «Волинська ягідка» Василь Голядинець та ФГ «ТД Агро» Роман Строцюк розповіли, що на сьогодні підприємства успішно розвиваються, проводяться роботи відповідно до технологічних вимог, зупинятися на досягнутому не збираються.
Ще одне підприємство ПП «Флора» вирощуючи чисті, не забруднені агрохімією ягоди, на своїх полях провило крапельне зрошування. Підприємство вирощує лохину на площі 230 гектарів, де на зборі ягід працює 700 людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як зазначається, «ТОВ «Волинська ягідка» вирощує лохину на площі 232 га, наразі підприємством готується до посадки лохина на площі 50 га.
ФГ «ТД Агро» готує площу 34,5 га до посадки лохини».
Керівники ТОВ «Волинська ягідка» Василь Голядинець та ФГ «ТД Агро» Роман Строцюк розповіли, що на сьогодні підприємства успішно розвиваються, проводяться роботи відповідно до технологічних вимог, зупинятися на досягнутому не збираються.
Ще одне підприємство ПП «Флора» вирощуючи чисті, не забруднені агрохімією ягоди, на своїх полях провило крапельне зрошування. Підприємство вирощує лохину на площі 230 гектарів, де на зборі ягід працює 700 людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинські фермери розширюють площі під лохиною.ФОТО
Сьогодні, 04:04
На «Бандерштаті» розгорнули найбільший прапор України
Сьогодні, 00:39
8 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00