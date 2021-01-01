8 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
Сьогодні, 09:56
Сьогодні, 8 серпня, у світі відзначають Всесвітній день кішок, а віряни вшановують пам'ять Єрмолая Нікомедійського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити.
Дата 8 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Про свято, традиції та заборони повідомляє Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
8 серпня в православній церкві шанується пам'ять Єрмолая Нікомедійського. Він був ранньохристиянським священномучеником, постраждалим разом з Єрмократом і Єрмиппом в Никомедії в 305 році.
У неділю, 8 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Аппіон, Геронтій, Мойсей, Федір, Сергій, Парасковія, Іерусалеам, Домінік, Кипріан, Еміліан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Мухи кусаються або жаби по берегу стрибають – до дощу.
Щоб не боліла спина потрібно під час збору врожаю кілька житніх колосків заткнути собі за пояс.
Щоб забезпечити себе здоров’ям і силою напередодні збору врожаю слід на зап'ясті пов'язати червону вовняну нитку.
Кішка поруч вляглася – до багатства та удачі.
Сон з 7 на 8 серпня швидше за все порожній.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Жінкам в цей день забороняється виходити в поле.
Також не можна шити та в'язати. Згідно з повір'ям, дівчина, яка взяла 8 серпня в руки голку, буде нещасна в шлюбі.
У цей день не варто ледарювати.
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Дата 8 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Про свято, традиції та заборони повідомляє Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
8 серпня в православній церкві шанується пам'ять Єрмолая Нікомедійського. Він був ранньохристиянським священномучеником, постраждалим разом з Єрмократом і Єрмиппом в Никомедії в 305 році.
У неділю, 8 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Аппіон, Геронтій, Мойсей, Федір, Сергій, Парасковія, Іерусалеам, Домінік, Кипріан, Еміліан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Мухи кусаються або жаби по берегу стрибають – до дощу.
Щоб не боліла спина потрібно під час збору врожаю кілька житніх колосків заткнути собі за пояс.
Щоб забезпечити себе здоров’ям і силою напередодні збору врожаю слід на зап'ясті пов'язати червону вовняну нитку.
Кішка поруч вляглася – до багатства та удачі.
Сон з 7 на 8 серпня швидше за все порожній.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Жінкам в цей день забороняється виходити в поле.
Також не можна шити та в'язати. Згідно з повір'ям, дівчина, яка взяла 8 серпня в руки голку, буде нещасна в шлюбі.
У цей день не варто ледарювати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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