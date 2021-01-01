На Волині зіткнулися скутер і легковик: 14-річного водія забрала швидка.ФОТО





Аварія трапилась ввечері 7 серпня, пише Район.Рожище.



За інформацією, зіткнулися легковик та скутер, за кермом якого перебував 14-річний підліток. Його з травмами голови госпіталізували до лікарні.



На місці працювали поліцейську та медики.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі на вулиці Промислова сталась дорожньо-транспортна пригода.Аварія трапилась ввечері 7 серпня, пише Район.Рожище.За інформацією, зіткнулися легковик та скутер, за кермом якого перебував 14-річний підліток. Його з травмами голови госпіталізували до лікарні.На місці працювали поліцейську та медики.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію