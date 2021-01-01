На Волині зіткнулися скутер і легковик: 14-річного водія забрала швидка.ФОТО
Сьогодні, 23:34
У Рожищі на вулиці Промислова сталась дорожньо-транспортна пригода.
Аварія трапилась ввечері 7 серпня, пише Район.Рожище.
За інформацією, зіткнулися легковик та скутер, за кермом якого перебував 14-річний підліток. Його з травмами голови госпіталізували до лікарні.
На місці працювали поліцейську та медики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Аварія трапилась ввечері 7 серпня, пише Район.Рожище.
За інформацією, зіткнулися легковик та скутер, за кермом якого перебував 14-річний підліток. Його з травмами голови госпіталізували до лікарні.
На місці працювали поліцейську та медики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині зіткнулися скутер і легковик: 14-річного водія забрала швидка.ФОТО
Сьогодні, 23:34
Новий міжнародний автобусний маршрут курсуватиме через Луцьк
Сьогодні, 22:19
У Києві чоловік зашив камеру в іграшку, щоб стежити за нянькою
Сьогодні, 20:38