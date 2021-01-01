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На Волині зіткнулися скутер і легковик: 14-річного водія забрала швидка.ФОТО

На Волині зіткнулися скутер і легковик: 14-річного водія забрала швидка.ФОТО
У Рожищі на вулиці Промислова сталась дорожньо-транспортна пригода.

Аварія трапилась ввечері 7 серпня, пише Район.Рожище.

За інформацією, зіткнулися легковик та скутер, за кермом якого перебував 14-річний підліток. Його з травмами голови госпіталізували до лікарні.

На місці працювали поліцейську та медики.

На Волині зіткнулися скутер і легковик: 14-річного водія забрала швидка.ФОТО
На Волині зіткнулися скутер і легковик: 14-річного водія забрала швидка.ФОТО
На Волині зіткнулися скутер і легковик: 14-річного водія забрала швидка.ФОТО

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Теги: Рожище ДТП, скутер
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