Курс валют у Луцьку на 8 серпня
Сьогодні, 11:17
Курс долара у Луцьку станом на 7 серпня 2021 року в обмінниках такий: купівля – 26,75, а продаж – 26.94.
Євро при купівлі становить – 31,53, продажу – 31.896.
Курс російського рубля: купівля – 0,352, продаж – 0.368.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.860, продаж – 7.000.
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Євро при купівлі становить – 31,53, продажу – 31.896.
Курс російського рубля: купівля – 0,352, продаж – 0.368.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.860, продаж – 7.000.
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