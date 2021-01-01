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Курс валют у Луцьку на 8 серпня

Курс валют у Луцьку на 8 серпня
Курс долара у Луцьку станом на 7 серпня 2021 року в обмінниках такий: купівля – 26,75, а продаж – 26.94.

Євро при купівлі становить – 31,53, продажу – 31.896.

Курс російського рубля: купівля – 0,352, продаж – 0.368.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.860, продаж – 7.000.

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Теги: курс валют
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