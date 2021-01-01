Ковельські медики прооперували унікальну пацієнтку із дзеркальним розташуванням внутрішніх органів





Про це повідомили на



У результаті ультразвукового дослідження та комп’ютерної томографії у хворої виявили транспозицію внутрішніх органів. Це досить рідкісна генетична аномалія розвитку, яка зустрічається один раз на 10 тисяч випадків.



Бригадою лікарів було виконано лапароскопічну холецистектомію – золотий стандарт лікування жовчнокам’яної хвороби. Досвідченому хірургу вищої категорії із 20-річним стажем вперше довелося оперувати таку пацієнтку. Першим у клінічній практиці такий випадок став і для двох інтернів.



Унікальність операції полягала у тому, що довелося «дзеркально» змінювати звичне розташування операційної бригади та лапароскопічного обладнання. Також підвищеної уваги вимагало від медиків й виконання усіх хірургічних маніпуляцій.



Операція пройшла успішно. Лікарі вкотре підтвердили свою високу професійну майстерність. Пацієнтка у доброму самопочутті за кілька днів була виписана додому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 53-річна жінка поступила у хірургічне відділення Ковельського МТМО з ознаками гострого калькульозного холециститу.Про це повідомили на сайті Ковельського МТМО.У результаті ультразвукового дослідження та комп’ютерної томографії у хворої виявили транспозицію внутрішніх органів. Це досить рідкісна генетична аномалія розвитку, яка зустрічається один раз на 10 тисяч випадків.Бригадою лікарів було виконано лапароскопічну холецистектомію – золотий стандарт лікування жовчнокам’яної хвороби. Досвідченому хірургу вищої категорії із 20-річним стажем вперше довелося оперувати таку пацієнтку. Першим у клінічній практиці такий випадок став і для двох інтернів.Унікальність операції полягала у тому, що довелося «дзеркально» змінювати звичне розташування операційної бригади та лапароскопічного обладнання. Також підвищеної уваги вимагало від медиків й виконання усіх хірургічних маніпуляцій.Операція пройшла успішно. Лікарі вкотре підтвердили свою високу професійну майстерність. Пацієнтка у доброму самопочутті за кілька днів була виписана додому.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію