вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ковельські медики прооперували унікальну пацієнтку із дзеркальним розташуванням внутрішніх органів

Ковельські медики прооперували унікальну пацієнтку із дзеркальним розташуванням внутрішніх органів
53-річна жінка поступила у хірургічне відділення Ковельського МТМО з ознаками гострого калькульозного холециститу.

Про це повідомили на сайті Ковельського МТМО.

У результаті ультразвукового дослідження та комп’ютерної томографії у хворої виявили транспозицію внутрішніх органів. Це досить рідкісна генетична аномалія розвитку, яка зустрічається один раз на 10 тисяч випадків.

Бригадою лікарів було виконано лапароскопічну холецистектомію – золотий стандарт лікування жовчнокам’яної хвороби. Досвідченому хірургу вищої категорії із 20-річним стажем вперше довелося оперувати таку пацієнтку. Першим у клінічній практиці такий випадок став і для двох інтернів.

Унікальність операції полягала у тому, що довелося «дзеркально» змінювати звичне розташування операційної бригади та лапароскопічного обладнання. Також підвищеної уваги вимагало від медиків й виконання усіх хірургічних маніпуляцій.

Операція пройшла успішно. Лікарі вкотре підтвердили свою високу професійну майстерність. Пацієнтка у доброму самопочутті за кілька днів була виписана додому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ковельське МТМО, операція, дзеркальне розташування органів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ковельські медики прооперували унікальну пацієнтку із дзеркальним розташуванням внутрішніх органів
Сьогодні, 08:25
Як працюватимуть школи у випадку третьої COVID-хвилі: роз’яснення МОЗ
Сьогодні, 06:44
Волинські фермери розширюють площі під лохиною.ФОТО
Сьогодні, 04:04
12-річний волинянин - срібний призер Чемпіонату світу із змішаних єдиноборств
Сьогодні, 01:44
На «Бандерштаті» розгорнули найбільший прапор України
Сьогодні, 00:39
Схожі новини
Волинські лікарі врятували чоловіку обидві ноги Волинські лікарі врятували чоловіку обидві ноги
19 травень, 14:50
Вперше на Волині лікарі провели операцію без розрізу дитині із вродженою вадою серця Вперше на Волині лікарі провели операцію без розрізу дитині із вродженою вадою серця
17 травень, 11:31
Волинські лікарі 3,5 години рятували ногу 62-річному чоловіку Волинські лікарі 3,5 години рятували ногу 62-річному чоловіку
19 квітень, 19:37
Волинські лікарі успішно прооперували чоловіка, який міг втратити ноги Волинські лікарі успішно прооперували чоловіка, який міг втратити ноги
16 квітень, 13:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ковельські медики прооперували унікальну пацієнтку із дзеркальним розташуванням внутрішніх органів
Сьогодні, 08:25
 0
Як працюватимуть школи у випадку третьої COVID-хвилі: роз’яснення МОЗ
Сьогодні, 06:44
 0
Волинські фермери розширюють площі під лохиною.ФОТО
Сьогодні, 04:04
 0
12-річний волинянин - срібний призер Чемпіонату світу із змішаних єдиноборств
Сьогодні, 01:44
 0
На «Бандерштаті» розгорнули найбільший прапор України
Сьогодні, 00:39
 0
Медіа
відео
1/8